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09:51 (мск), источник: ТАСС

Блэйк Гриффин сделал дабл-дабл в первом матче за «Детройт» в НБА

ТАСС, 2 февраля. «Детройт» на своем паркете одержал победу над «Мемфисом» со счетом 104:102 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов за 35 минут, добавив к этому пять передач. Для 28-летнего форварда данный матч стал первым за клуб из Детройта, ранее он на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», однако в январе клуб принял решение обменять Гриффина в «Детройт» на ряд активов, среди которых атакующий защитник Эвери Брэдли и тяжелый форвард Тобиас Харрис.

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Центровой «Детройта» Андрэ Драммонд в 35-й раз в текущем сезоне (сыграл 48 матчей) сделал дабл-дабл, набрав 14 очков и 15 подборов. Легкий форвард Стэнли Джонсон за 36 минут отметился 14 очками, тремя подборами и тремя передачами, атакующий защитник Реджи Буллок провел на паркете 35 минут, набрав 15 очков и два подбора. Разыгрывающий защитник Иш Смит за 28 минут отметился 12 очками, пятью подборами и четырьмя передачами. Продолжает восстановление от повреждения основной разыгрывающий команды Реджи Джексон, участие в матче с «Мемфисом» он не принимал.

В составе гостей лучшим по результативности стал центровой Марк Газоль, в активе которого дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов при 28% реализации с игры. Тяжелый форвард Джарелл Мартин за 27 минут отметился 10 очками, шестью подборами и двумя передачами, легкий форвард Диллон Брукс набрал 13 очков, четыре подбора и три передачи за 31 минуту. Разыгрывающий Эндрю Харрисон провел на паркете 33 минуты, набрав 18 очков, четыре подбора и восемь передач.

В другом матче «Миннесота» дома разгромила «Милуоки» — 108:89. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Миннесоты» Джимми Батлер — в его активе 28 очков, четыре подбора и шесть передач за 39 минут, центровой клуба Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл из 24 очков и 11 поборов за 32 минуты (73% реализации с игры), тяжелый форвард Таж Гибсон отметился девятью очками и шестью подборами за 33 минуты, легкий форвард Эндрю Уиггинс за 29 минут набрал семь очков, шесть подборов и три перехвата. Разыгрывающий Джефф Тиг за 28 минут отметился девятью очками, одним подбором и восемью передачами.

В составе «Милуоки» самым результативным стал легкий форвард Крис Миддлтон, набравший 21 очко, шесть подборов и четыре передачи за 35 минут. Лидер клуба тяжелый форвард Яннис Адетокумпо отметился дабл-даблом из 17 очков и 15 подборов за 35 минут, добавив к этом шесть передач, центровой Джон Хенсон за 31 минуту набрал 14 очков, восемь подборов и две передачи, атакующий защитник Тони Снэлл реализовал лишь один бросок с игры из девяти, набрав два очка, три подбора и одну передачу за 28 минут.

Остальные результаты игрового дня:

«Вашингтон» — «Торонто» — 122:119;.

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 91:102;.

«Денвер» — «Оклахома» — 127:124.

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