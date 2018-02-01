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14:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» может начать переговоры о переходе Леброна Джеймса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» летом может попытаться заполучить форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, сообщает ESPN.

Источник: AP 2018

Сам Джеймс готов выслушать предложение от «Уорриорз» из-за уважения к успехам команды.

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Для перехода игрока «Голден Стэйт» придется освободить место на максимальный контракт под потолком зарплат. Самым реалистичным вариантом перехода Джеймса в «Голден Стэйт» считается схема sign-and-trade, по которой Джеймс переподпишет контракт с «Кавальерс» и сразу же будет обменен в клуб из Окленда. В сделке со стороны «Голден Стэйт » могут быть задействованы Клэй Томпсон и Андре Игудала.

Как ожидается, Джеймс предстоящим летом откажется от опции игрока в своем контракте, согласно которой он продлит соглашение с «Кавальерс» на год с зарплатой 35,6 миллиона долларов, и станет неограниченным свободным агентом. В этом статусе 33-летний баскетболист не собирается подписывать новый контракт с «Кливлендом».

Джеймс трижды выигрывал чемпионат НБА, четырежды признавался самым ценным игроком ассоциации и трижды MVP финалов плей-офф.

За последние три сезона «Голден Стэйт» и «Кливленд» трижды встречались в финале НБА, Дважды чемпионами становились «Уорриорз», один раз — «Кавальерс».

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