«Голден Стэйт» может начать переговоры о переходе Леброна Джеймса
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» летом может попытаться заполучить форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, сообщает ESPN.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» летом может попытаться заполучить форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, сообщает ESPN.
Сам Джеймс готов выслушать предложение от «Уорриорз»
Для перехода игрока «Голден Стэйт» придется освободить место на максимальный контракт под потолком зарплат. Самым реалистичным вариантом перехода Джеймса в «Голден Стэйт» считается схема
Как ожидается, Джеймс предстоящим летом откажется от опции игрока в своем контракте, согласно которой он продлит соглашение с «Кавальерс» на год с зарплатой 35,6 миллиона долларов, и станет неограниченным свободным агентом. В этом статусе 33-летний баскетболист не собирается подписывать новый контракт с «Кливлендом».
Джеймс трижды выигрывал чемпионат НБА, четырежды признавался самым ценным игроком ассоциации и трижды MVP финалов
За последние три сезона «Голден Стэйт» и «Кливленд» трижды встречались в финале НБА, Дважды чемпионами становились «Уорриорз», один раз — «Кавальерс».