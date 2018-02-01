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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Финикс» победил «Даллас» в матче НБА, Канаан сломал лодыжку

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Финикс Санз» нанес поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Финиксе, завершилась со счетом 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27) в пользу хозяев. В составе «Санз» 21 очко набрал Джош Джексон, его одноклубник Маркиз Крисс сделал дабл-дабл — 15 баллов, 12 подборов. У «Далласа» 17 очками отметился Деннис Смит, дабл-дабл сделал Дирк Новицки (14 очков, 10 подборов).

Разыгрывающий «Финикс» Айзея Канаан в одном из эпизодов игры получил тяжелую травму — перелом лодыжки и покинул площадку на медицинской каталке.

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