И лучшие фото из их Instagram
«Финикс» победил «Даллас» в матче НБА, Канаан сломал лодыжку
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Финикс Санз» нанес поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Финикс Санз» нанес поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Финиксе, завершилась со счетом 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27) в пользу хозяев. В составе «Санз» 21 очко набрал Джош Джексон, его одноклубник Маркиз Крисс сделал
Разыгрывающий «Финикс» Айзея Канаан в одном из эпизодов игры получил тяжелую травму — перелом лодыжки и покинул площадку на медицинской каталке.