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«Портленд» победил «Чикаго» в матче НБА, Макколум набрал 50 очков
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Портленде, завершилась со счетом 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33). Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколум, набравший 50 очков. В составе «Чикаго» 23 очками отметился Зак Лавин.
В следующем матче «Портленд» 2 февраля сыграет в гостях с «Торонто Рэпторз», «Чикаго» 3 февраля на выезде встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».