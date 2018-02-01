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09:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Портленд» победил «Чикаго» в матче НБА, Макколум набрал 50 очков

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Портленде, завершилась со счетом 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33). Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколум, набравший 50 очков. В составе «Чикаго» 23 очками отметился Зак Лавин.

В следующем матче «Портленд» 2 февраля сыграет в гостях с «Торонто Рэпторз», «Чикаго» 3 февраля на выезде встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».

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