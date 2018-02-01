Трипл-дабл Розье помог «Бостону» разгромить «Нью-Йорк» в матче НБА

Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, завершилась со счетом 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8) в пользу «Селтикс». В составе победителей трипл-дабл сделал Терри Розье — 17 очков, 11 подборов и 10 передач. Его одноклубник Маркус Моррис набрал 20 очков. У «Нью-Йорка» дабл-дабл сделал Энес Кантер — 17 очков и 17 подборов.