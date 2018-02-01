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Трипл-дабл Розье помог «Бостону» разгромить «Нью-Йорк» в матче НБА
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, завершилась со счетом 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8) в пользу «Селтикс». В составе победителей
«Бруклин» дома обыграл «Филадельфию» — 116:108. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов на площадку не выходил.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Индиана» — «Мемфис» — 105:101,
«Орландо» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:105,
«Атланта» — «Шарлотт» — 110:123,
«Кливленд» — «Майами» — 91:89.