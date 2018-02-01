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09:38 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Розье помог «Бостону» разгромить «Нью-Йорк» в матче НБА

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, завершилась со счетом 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8) в пользу «Селтикс». В составе победителей трипл-дабл сделал Терри Розье — 17 очков, 11 подборов и 10 передач. Его одноклубник Маркус Моррис набрал 20 очков. У «Нью-Йорка» дабл-дабл сделал Энес Кантер — 17 очков и 17 подборов.

«Бруклин» дома обыграл «Филадельфию» — 116:108. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов на площадку не выходил.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Индиана» — «Мемфис» — 105:101,

«Орландо» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:105,

«Атланта» — «Шарлотт» — 110:123,

«Кливленд» — «Майами» — 91:89.

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