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Кевин Лав пропустит до двух месяцев из-за травмы
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Форвард клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, вероятно, выбыл из строя на
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Форвард клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, вероятно, выбыл из строя на
Лав получил травму в первой четверти гостевого матча с «Детройт Пистонс», который состоялся во вторник и завершился поражением «Кливленда» со счетом 114:125.
«Баскетболисту прямо на арене сделали рентген, который показал перелом без смещения пятой пястной кости левой руки», — сообщается в аккаунте «Кливленда» в Twitter.
В нынешнем сезоне Лав в среднем за игру набирает 18,2 очка и делает 9,6 подбора.