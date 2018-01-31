Кевин Лав пропустит до двух месяцев из-за травмы

Источник: Reuters

Лав получил травму в первой четверти гостевого матча с «Детройт Пистонс», который состоялся во вторник и завершился поражением «Кливленда» со счетом 114:125.

«Баскетболисту прямо на арене сделали рентген, который показал перелом без смещения пятой пястной кости левой руки», — сообщается в аккаунте «Кливленда» в Twitter.