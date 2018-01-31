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09:27 (мск), источник: Р-Спорт

Кевин Лав пропустит до двух месяцев из-за травмы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Форвард клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, вероятно, выбыл из строя на шесть-восемь недель из-за перелома руки, сообщает ESPN.

Источник: Reuters

Лав получил травму в первой четверти гостевого матча с «Детройт Пистонс», который состоялся во вторник и завершился поражением «Кливленда» со счетом 114:125.

«Баскетболисту прямо на арене сделали рентген, который показал перелом без смещения пятой пястной кости левой руки», — сообщается в аккаунте «Кливленда» в Twitter.

В нынешнем сезоне Лав в среднем за игру набирает 18,2 очка и делает 9,6 подбора.

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