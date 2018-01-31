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09:40 (мск), источник: ТАСС

Харден первым в истории НБА сделал трипл-дабл с 60 очками

ТАСС, 31 января. «Хьюстон» на своем паркете победил «Орландо» со счетом 114:107 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл из 60 очков, 11 передач и 10 подборов. Ранее никто в НБА не делал трипл-дабл при такой результативности. Кроме того, Харден установил клубный рекорд по набранным очкам за один матч. Из действующих баскетболистов больше 60 очков за встречу набирали только Леброн Джеймс (61), Кармело Энтони (62), Клэй Томпсон (60) и Девин Букер (70).

Харден был выбран «Оклахомой» на драфте 2009 года под третьим номером. Он шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В текущем сезоне 28-летний защитник лидирует в НБА по среднему количеству очков за игру и занимает третье место по числу передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» занимает второе место в таблице Западной конференции, «Орландо» идет последним на Востоке.

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