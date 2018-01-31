Харден первым в истории НБА сделал трипл-дабл с 60 очками

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл из 60 очков, 11 передач и 10 подборов. Ранее никто в НБА не делал трипл-дабл при такой результативности. Кроме того, Харден установил клубный рекорд по набранным очкам за один матч. Из действующих баскетболистов больше 60 очков за встречу набирали только Леброн Джеймс (61), Кармело Энтони (62), Клэй Томпсон (60) и Девин Букер (70).