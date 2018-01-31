Харден первым в истории НБА сделал трипл-дабл с 60 очками
ТАСС, 31 января. «Хьюстон» на своем паркете победил «Орландо» со счетом 114:107 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 31 января. «Хьюстон» на своем паркете победил «Орландо» со счетом 114:107 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого
Харден был выбран «Оклахомой» на драфте 2009 года под третьим номером. Он шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В текущем сезоне 28-летний защитник лидирует в НБА по среднему количеству очков за игру и занимает третье место по числу передач.
«Хьюстон» занимает второе место в таблице Западной конференции, «Орландо» идет последним на Востоке.