Дабл-даблы Леброна Джеймса и Кевина Лава помогли «Кливленду» победить «Детройт»
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» обыграли «Детройт Пистонс» в мачте регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» обыграли «Детройт Пистонс» в мачте регулярного чемпионата НБА.
Воскресная игра в Кливленде завершилась со счетом 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17) в пользу хозяев. Лидерами по результативности в составе «Кавальерс» стали Леброн Джеймс (25 очков, 14 передач, 8 подборов) и Кевин Лав (20 очков, 11 подборов). У «Пистонс» по 20 очков набрали Энтони Толливер и Тобиас Харрис, а Андре Драммонд сделал
«Детройт», потерпевший восьмое поражение подряд, в следующем матче 30 января вновь встретится с «Кливлендом», но уже на своем паркете.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:112 (34:26, 28:25, 15:29, 26:32),
«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29),
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34),
«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29).