Дабл-даблы Леброна Джеймса и Кевина Лава помогли «Кливленду» победить «Детройт»

Воскресная игра в Кливленде завершилась со счетом 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17) в пользу хозяев. Лидерами по результативности в составе «Кавальерс» стали Леброн Джеймс (25 очков, 14 передач, 8 подборов) и Кевин Лав (20 очков, 11 подборов). У «Пистонс» по 20 очков набрали Энтони Толливер и Тобиас Харрис, а Андре Драммонд сделал дабл-дабл, записав себе в актив 17 очков и 11 подборов.