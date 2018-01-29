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09:50 (мск), источник: Р-Спорт

Дабл-даблы Леброна Джеймса и Кевина Лава помогли «Кливленду» победить «Детройт»

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» обыграли «Детройт Пистонс» в мачте регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Воскресная игра в Кливленде завершилась со счетом 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17) в пользу хозяев. Лидерами по результативности в составе «Кавальерс» стали Леброн Джеймс (25 очков, 14 передач, 8 подборов) и Кевин Лав (20 очков, 11 подборов). У «Пистонс» по 20 очков набрали Энтони Толливер и Тобиас Харрис, а Андре Драммонд сделал дабл-дабл, записав себе в актив 17 очков и 11 подборов.

«Детройт», потерпевший восьмое поражение подряд, в следующем матче 30 января вновь встретится с «Кливлендом», но уже на своем паркете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:112 (34:26, 28:25, 15:29, 26:32),

«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29),

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34),

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29).

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