«Бруклин» уступил «Миннесоте», Мозгов пропустил десятый матч подряд
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» проиграли «Миннесоте Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» проиграли «Миннесоте Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Миннеаполисе в субботу, завершилась со счетом 111:97 (30:11, 24:31, 24:23, 33:32) в пользу хозяев, у которых по 21 очку набрали Джимми Батлер и Эндрю Уиггинс, а
В другом субботнем матче «Оклахома-Сити Тандер» в гостях взяла верх над «Детройт Пистонс» — 121:108 (36:24, 33:33, 29:24, 23:27). В составе победителей
Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете одолел «Бостон Селтикс» — 109:105 (27:37, 23:17, 30:19, 29:32). Стефен Карри принес победителям 49 очков, реализовав 16 из 24 бросков с игры, включая восемь из 13 трехочковых, а также сделал пять передач и четыре подбора. У «Селтикс» 37 очков на счету Кайри Ирвинга.
Результаты других субботних матчей:
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 114:112 (22:32, 31:38, 31:22, 30:20),
«Атланта Хокс» — «Вашингтон Уизардз» — 104:129 (18:27, 27:34, 26:31, 33:37),
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 95:91 (22:26, 32:22, 17:30, 24:13),
«Денвер Наггетс» — «Даллас Мэверикс» — 91:89 (30:26, 20:16, 16:32, 25:15).