«Бруклин» уступил «Миннесоте», Мозгов пропустил десятый матч подряд

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе в субботу, завершилась со счетом 111:97 (30:11, 24:31, 24:23, 33:32) в пользу хозяев, у которых по 21 очку набрали Джимми Батлер и Эндрю Уиггинс, а Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл — 16 очков и 19 подборов. У «Нетс» 21 очко на свой счет записал Джалил Окафор. Российский центровой Тимофей Мозгов по решению тренерского штаба не появился на паркете в десятом матче подряд.

В другом субботнем матче «Оклахома-Сити Тандер» в гостях взяла верх над «Детройт Пистонс» — 121:108 (36:24, 33:33, 29:24, 23:27). В составе победителей трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, записавший себе в актив 31 очко, 13 передач и 11 подборов. Для «Тандер» эта победа стала седьмой подряд.

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете одолел «Бостон Селтикс» — 109:105 (27:37, 23:17, 30:19, 29:32). Стефен Карри принес победителям 49 очков, реализовав 16 из 24 бросков с игры, включая восемь из 13 трехочковых, а также сделал пять передач и четыре подбора. У «Селтикс» 37 очков на счету Кайри Ирвинга.

Результаты других субботних матчей:

«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 114:112 (22:32, 31:38, 31:22, 30:20),

«Атланта Хокс» — «Вашингтон Уизардз» — 104:129 (18:27, 27:34, 26:31, 33:37),

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 95:91 (22:26, 32:22, 17:30, 24:13),