«Хьюстон» уступил «Нью-Орлеану», Казинс отметился трипл-даблом, у Пола 38 очков

Встреча состоялась на арене «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 115:113 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал Энтони Дэвис, набравший 27 очков и сделавший 11 подборов. Демаркус Казинс оформил трипл-дабл — 15 очков, 13 подборов, 11 передач. В активе Джру Холидэя 21 очко. За «Хьюстон» 38 очков набрал Крис Пол, а Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. Эрик Гордон набрал 27 очков. Победная серия «Хьюстона» прервалась на отметке в 4 матча. «Нью-Орлеан» выиграл 4-ю встречу кряду.
В ещё одном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 108:103 переиграл «Чикаго Буллз».