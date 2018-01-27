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Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Индиану»
«Кливленд Кавальерс» переиграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Кливленд Кавальерс» переиграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 115:108 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Кавальерс» достигало 19 очков, а вот «Пэйсерс» ни разу не лидировали в счёте.
Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, оформивший
Это лишь вторая победа «Кливленда» за последние восемь матчей.