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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Индиану»

«Кливленд Кавальерс» переиграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 115:108 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Кавальерс» достигало 19 очков, а вот «Пэйсерс» ни разу не лидировали в счёте.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл — 26 очков, 11 передач, 10 подборов. Джей Ар Смит заработал 23 очка. Дабл-даблы оформили Кевин Лав (10 очков, 13 подборов) и Тристан Томпсон (10 очков, 10 подборов). У «Индианы» 25 очков набрал Виктор Оладипо, 19 — у Даррена Коллисона, а Домантас Сабонис оформил дабл-дабл (17 очков, 11 подборов).

Это лишь вторая победа «Кливленда» за последние восемь матчей.

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