И лучшие фото из их Instagram
Горан Драгич: Не понимаю, почему я не попал на Матч всех звёзд
Разыгрывающий защитник «Майами Хит» Горан Драгич не знает, в связи с чем он вновь не попал на Звёздный
Разыгрывающий защитник «Майами Хит» Горан Драгич не знает, в связи с чем он вновь не попал на Звёздный
«Я больше не понимаю этого. Возвращаясь в те дни, когда я выступал за “Финикс”, могу сказать, что у меня была хорошая статистика, но тогда мне сказали, что у команды плохие результаты. У “Майами” есть результат, но этого снова недостаточно. Как бы то ни было, что есть, то есть», — приводит слова баскетболиста Palm Beach Post.
В нынешнем регулярном чемпионате словенец принял участие в 43 матчах, набирая в них 17,4 очка, а также совершая 4,2 подбора и 4,8 передачи в среднем.