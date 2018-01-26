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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Горан Драгич: Не понимаю, почему я не попал на Матч всех звёзд

Разыгрывающий защитник «Майами Хит» Горан Драгич не знает, в связи с чем он вновь не попал на Звёздный уик-энд НБА.

Источник: AFP 2018

«Я больше не понимаю этого. Возвращаясь в те дни, когда я выступал за “Финикс”, могу сказать, что у меня была хорошая статистика, но тогда мне сказали, что у команды плохие результаты. У “Майами” есть результат, но этого снова недостаточно. Как бы то ни было, что есть, то есть», — приводит слова баскетболиста Palm Beach Post.

В нынешнем регулярном чемпионате словенец принял участие в 43 матчах, набирая в них 17,4 очка, а также совершая 4,2 подбора и 4,8 передачи в среднем.

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