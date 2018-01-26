Горан Драгич: Не понимаю, почему я не попал на Матч всех звёзд

«Я больше не понимаю этого. Возвращаясь в те дни, когда я выступал за “Финикс”, могу сказать, что у меня была хорошая статистика, но тогда мне сказали, что у команды плохие результаты. У “Майами” есть результат, но этого снова недостаточно. Как бы то ни было, что есть, то есть», — приводит слова баскетболиста Palm Beach Post.