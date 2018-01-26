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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Дюранта помог «Голден Стэйт» победить «Миннесоту»

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 126:113 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 11 передач и 10 подборов. Стивен Карри и Клэй Томпсон набрали по 25 очков. У «Миннесоты» 31 очко и 11 подборов заработал Карл-Энтони Таунс, ещё 21 в активе Джамала Кроуфорда. Джефф Тиг набрал 17 очков, Тадж Гибсон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

Это шестая победа «Голден Стэйт» в последних семи матчах.

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