Одному из самых титулованных тренеров Европы 26 января исполнилось 55 лет.
Трипл-дабл Дюранта помог «Голден Стэйт» победить «Миннесоту»
«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 126:113 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, оформивший
Это шестая победа «Голден Стэйт» в последних семи матчах.