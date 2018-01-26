Джеймс выбрал Ирвинга и Дюрэнта в свою команду на Матч всех звезд НБА

Джеймс («Кливленд») и Карри («Голден Стэйт») ранее по итогам голосования болельщиков были выбраны капитанами команд на Матч всех звезд НБА. По регламенту капитаны выбирали игроков себе в команды в двух раундах. Восьмерку игроков для первого раунда определили голосованием болельщиков, игроков и представителей СМИ. 14 резервистов для второго раунда выбрали главные тренеры клубов НБА.