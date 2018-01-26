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10:26 (мск), источник: Р-Спорт

Джеймс выбрал Ирвинга и Дюрэнта в свою команду на Матч всех звезд НБА

Определились составы команд Леброна Джеймса и Стефена Карри на Матч всех звезд НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Источник: AP 2018

Джеймс («Кливленд») и Карри («Голден Стэйт») ранее по итогам голосования болельщиков были выбраны капитанами команд на Матч всех звезд НБА. По регламенту капитаны выбирали игроков себе в команды в двух раундах. Восьмерку игроков для первого раунда определили голосованием болельщиков, игроков и представителей СМИ. 14 резервистов для второго раунда выбрали главные тренеры клубов НБА.

По итогам драфта Джеймс выбрал себе в стартовую пятерку команды — экс-одноклубника Кайри Ирвинга («Бостон»), Кевина Дюрэнта («Голден Стэйт»), Демаркуса Казинса, Энтони Дэвиса (оба «Нью-Орлеан»), в качестве запасных — Ламаркуса Олдриджа («Сан-Антонио»), Брэдли Била, Джона Уолла (оба — «Вашингтон»), Кевина Лава («Кливленд»), Виктора Оладипо («Индиана»), Кристапса Порзингиса («Нью-Йорк») и Расселла Уэстбрука («Оклахома-Сити»).

Карри выбрал в стартовую пятерку — Янниса Адетокунбо («Милуоки»), Демара Дерозана («Торонто»), Джеймса Хардена («Хьюстон») и Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), в резерв — Джимми Батлера («Миннесота»), Дрэймонда Грина, Клэй Томпсона («Голден Стэйт»), Эла Хорфорда («Бостон»), Дэмиана Лилларда («Портленд»), Кайла Лоури («Торонто») и Карла-Энтони Таунса («Миннесота»).

Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.

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