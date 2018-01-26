Джеймс выбрал Ирвинга и Дюрэнта в свою команду на Матч всех звезд НБА
Определились составы команд Леброна Джеймса и Стефена Карри на Матч всех звезд НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Определились составы команд Леброна Джеймса и Стефена Карри на Матч всех звезд НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Джеймс («Кливленд») и Карри («Голден Стэйт») ранее по итогам голосования болельщиков были выбраны капитанами команд на Матч всех звезд НБА. По регламенту капитаны выбирали игроков себе в команды в двух раундах. Восьмерку игроков для первого раунда определили голосованием болельщиков, игроков и представителей СМИ. 14 резервистов для второго раунда выбрали главные тренеры клубов НБА.
По итогам драфта Джеймс выбрал себе в стартовую пятерку команды —
Карри выбрал в стартовую пятерку — Янниса Адетокунбо («Милуоки»), Демара Дерозана («Торонто»), Джеймса Хардена («Хьюстон») и Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), в резерв — Джимми Батлера («Миннесота»), Дрэймонда Грина, Клэй Томпсона («Голден Стэйт»), Эла Хорфорда («Бостон»), Дэмиана Лилларда («Портленд»), Кайла Лоури («Торонто») и
Матч звезд НБА состоится 18 февраля в