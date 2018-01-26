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«Оклахома» победила «Вашингтон», Уэстбрук набрал 46 очков, Бил — 41
«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в
Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал Расселл Уэстбрук, набравший 46 очков. В активе Пола Джорджа 18 очков, у Кармело Энтони — 13, а Стивен Адамс оформил
В ещё одном матче «Сакраменто Кингз» вырвал победу у «Майами Хит» — 89:88.