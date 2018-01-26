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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оклахома» победила «Вашингтон», Уэстбрук набрал 46 очков, Бил — 41

«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 121:112 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал Расселл Уэстбрук, набравший 46 очков. В активе Пола Джорджа 18 очков, у Кармело Энтони — 13, а Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. За «Вашингтон» 41 очко и 12 подборов набрал Брэдли Бил. В активе Джона Уолла 21 очко и 12 передач. Эта победа стала для «Тандер» шестой подряд.

В ещё одном матче «Сакраменто Кингз» вырвал победу у «Майами Хит» — 89:88.

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