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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмбиид, Симмонс и Болл сыграют в Матче восходящих звезд НБА

НБА на своем официальном сайте опубликовала фамилии 20 игроков, которые примут участие в Матче восходящих звезд. Встреча состоится 16 февраля в Лос-Анджелесе, в рамках звездного уик-энда. Отметим, что четвертый год кряду остается в силе формат «Сборная США против сборной Мира».

Источник: AFP 2018

Составы команд выглядят следующим образом:

Сборная Мира: Джоэл Эмбиид, Бен Симмонс, Дарио Шарич (все — «Филадельфия»), Богдан Богданович, Бадди Хилд (оба — «Сакраменто»), Диллон Брукс («Мемфис»), Лаури Маркканен («Чикаго»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Франк Ниликина («Нью-Йорк»), Домантас Сабонис («Индиана»).

Сборная США: Лонзо Болл, Брэндон Ингрэм, Кайл Кузма (все — «Лейкерс»), Малкольм Брогдон («Милуоки»), Джейлен Браун, Джейсон Тейтум (оба — «Бостон»), Джон Коллинз («Атланта»), Крис Данн («Чикаго»), Донован Митчелл («Юта»), Деннис Смит («Даллас»).

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