Эмбиид, Симмонс и Болл сыграют в Матче восходящих звезд НБА

НБА на своем официальном сайте опубликовала фамилии 20 игроков, которые примут участие в Матче восходящих звезд. Встреча состоится 16 февраля в Лос-Анджелесе, в рамках звездного уик-энда. Отметим, что четвертый год кряду остается в силе формат «Сборная США против сборной Мира».