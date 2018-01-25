Эмбиид, Симмонс и Болл сыграют в Матче восходящих звезд НБА
НБА на своем официальном сайте опубликовала фамилии 20 игроков, которые примут участие в Матче восходящих звезд. Встреча состоится 16 февраля в
НБА на своем официальном сайте опубликовала фамилии 20 игроков, которые примут участие в Матче восходящих звезд. Встреча состоится 16 февраля в
Составы команд выглядят следующим образом:
Сборная Мира: Джоэл Эмбиид, Бен Симмонс, Дарио Шарич (все — «Филадельфия»), Богдан Богданович, Бадди Хилд (оба — «Сакраменто»), Диллон Брукс («Мемфис»), Лаури Маркканен («Чикаго»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Франк Ниликина («Нью-Йорк»), Домантас Сабонис («Индиана»).
Сборная США: Лонзо Болл, Брэндон Ингрэм, Кайл Кузма (все — «Лейкерс»), Малкольм Брогдон («Милуоки»), Джейлен Браун, Джейсон Тейтум (оба — «Бостон»), Джон Коллинз («Атланта»), Крис Данн («Чикаго»), Донован Митчелл («Юта»), Деннис Смит («Даллас»).