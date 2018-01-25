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«Нью-Орлеан» победил в Шарлотт, Казинс, Уильямс и Ховард отметились дабл-даблами
«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил серию побед до трёх матчей по итогам встречи с «Шарлотт Хорнетс».
«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил серию побед до трёх матчей по итогам встречи с «Шарлотт Хорнетс».
В напряжённой концовке гости добились успеха с результатом 101:96.
В составе «пеликонов» выделим Демаркуса Казинса, оформившего
В параллельном матче игрового вечера баскетболисты «Индианы Пэйсерс» одержали победу над соперниками из «Финикс Санз» в домашней встрече регулярного чемпионата НБА, результат игры — 116:101.