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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Орлеан» победил в Шарлотт, Казинс, Уильямс и Ховард отметились дабл-даблами

«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил серию побед до трёх матчей по итогам встречи с «Шарлотт Хорнетс».

Источник: AP 2018

В напряжённой концовке гости добились успеха с результатом 101:96.

В составе «пеликонов» выделим Демаркуса Казинса, оформившего дабл-дабл (16 очков 13 подборов), на счету Энтони Дэвиса 19 очков. В составе «Хорнетс» дабл-даблы в активе Дуайта Ховарда (22 очка и 16 подборов) и Марвина Уильямса (14 очков и 14 подборов).

В параллельном матче игрового вечера баскетболисты «Индианы Пэйсерс» одержали победу над соперниками из «Финикс Санз» в домашней встрече регулярного чемпионата НБА, результат игры — 116:101.

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