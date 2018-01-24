«Кливленд» уступил «Сан-Антонио», Леброн Джеймс преодолел отметку в 30 тысяч очков
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на выезде проиграли «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на выезде проиграли «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в
У «Кавальерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, 9 подборов и 7 передач. Перед этим матчем Джеймсу недоставало 7 очков до 30 тысяч. Таким образом, баскетболист преодолел отметку в 30 тысяч очков, он стал седьмым в НБА и самым молодым в истории игроком, кому удалось это сделать. Джеймс, которому на данный момент 33 года 24 дня, превзошел Кобе Брайанта, которому на момент достижения 30 тысяч набранных очков исполнилось 34 года 104 дня.
В другом матче дня «Орландо Мэджик» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 99:105.