«Кливленд» уступил «Сан-Антонио», Леброн Джеймс преодолел отметку в 30 тысяч очков

Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Антонио, завершилась победой хозяев со счетом 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21). В составе «Спёрс» на паркете выделялись Ламаркус Олдридж (30 очков, 8 подборов) и Деджонте Мюррей, сделавший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. Еще один дабл-дабл сделал Кайл Андерсон (10 очков, 12 подборов).

У «Кавальерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, 9 подборов и 7 передач. Перед этим матчем Джеймсу недоставало 7 очков до 30 тысяч. Таким образом, баскетболист преодолел отметку в 30 тысяч очков, он стал седьмым в НБА и самым молодым в истории игроком, кому удалось это сделать. Джеймс, которому на данный момент 33 года 24 дня, превзошел Кобе Брайанта, которому на момент достижения 30 тысяч набранных очков исполнилось 34 года 104 дня.