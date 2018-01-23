«Дорогой Баскетбол»: фильм Коби Брайнта номинирован на «Оскар»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
Материнская послеродовая депрессия плохо отражается на здоровье детей
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс6
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс6
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс6
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз0
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз6
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс4
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ2
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:00
Лацио
Удинезе
Хоккей. КХЛ
23.01
Ак Барс6
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
23.01
Сочи1
Витязь2
Все события
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Слушания по делам российских скелетонистов длились более 5 часов
У «Зенита» будет свой Эдер? Обзор трансферных слухов в РФПЛ
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Куркова, Гербер, Рудковская и другие на показе Chanel в Париже
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
10Король Хавьер и прорыв новых русских
23 января, источник: Спорт-Экспресс

«Дорогой Баскетбол»: фильм Коби Брайнта номинирован на «Оскар»

Анимационный короткометражный фильм «Дорогой Баскетбол» (Dear Basketball), основанный на жизни и карьере экс-защитника «Лейкерс» и сборной США Коби Брайанта, номинирован на «Оскар».

Источник: AFP 2018

Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты. За визуальную составляющую отвечал Глен Кин, принимавший участие в создании мультфильма «Красавица и чудовище». Музыкальную тему написал композитор Джон Уильямс, автор саундтреков известных франшиз «Звездные войны», «Гарри Поттер», а также фильмам «Один дома», «Список Шиндлера» и многим другим.

Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.

Легендарный игрок лично читает закадровый текст.

Во время загрузки произошла ошибка.

Церемония вручения наград Академии состоится 4 марта 2018 года.

Курьез года в КХЛ. Такого еще не было
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Сборная России по футболу узнает соперников по Лиге наций
Слушания по делам российских скелетонистов длились более 5 часов
У «Зенита» будет свой Эдер? Обзор трансферных слухов в РФПЛ
Российские биатлонисты стартуют на чемпионате Европы в Италии
Хоккеисты «Ак Барса» забросили 6 шайб в победном матче с ЦСКА
«Я разочарован в олимпийском движении»: Устюгов — о решении МОК
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь