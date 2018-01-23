«Дорогой Баскетбол»: фильм Коби Брайнта номинирован на «Оскар»

Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты. За визуальную составляющую отвечал Глен Кин, принимавший участие в создании мультфильма «Красавица и чудовище». Музыкальную тему написал композитор Джон Уильямс, автор саундтреков известных франшиз «Звездные войны», «Гарри Поттер», а также фильмам «Один дома», «Список Шиндлера» и многим другим.
Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.
Легендарный игрок лично читает закадровый текст.
Церемония вручения наград Академии состоится 4 марта 2018 года.