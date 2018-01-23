Трипл-дабл Казинса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла старейшая актриса Голливуда
Названы самые «токсичные» родственники
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс4
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи0
Витязь2
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик5
Слован1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават ЮлаевОТ4
Йокерит5
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысБ2
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Лада0
Хоккей. НХЛ
24.01
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
24.01
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
24.01
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.01
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.01
Сент-Луис Блюз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.01
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
24.01
Даллас Старз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.01
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.01
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
24.01
Вегас Голден Найтс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
24.01
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
24.01
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
«Локомотив» сыграл вничью на сборах, Фарфан не забил пенальти
Биатлонисты будут сами принимать решение об участии в Играх-2018
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Юлия Барановская опубликовала в Сети фото в бикини
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
10:03 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Казинса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» во втором овертайме сломили сопротивление «Чикаго Буллс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в понедельник в Новом Орлеане, завершилась победой хозяев со счетом 132:128 (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 8:8, 10:6).

Трипл-дабл в составе «Пеликанс» сделал Демаркус Казинс, записавший на свой счет 44 очка, 24 подбора и 10 передач. Еще 34 очка «Нью-Орлеану» принес Энтони Дэвис, которому не хватило до дабл-дабла одного подбора. У «Чикаго» на паркете выделялись Робин Лопес (22 очка), Джериан Грант (22 очка, 13 передач) и Лаури Маркканен (14 очков, 17 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 112:107,

«Атланта Хокс» — «Юта Джаз» — 104:90,

«Мемфис Гризлис» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 105:101,

«Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 109:105,

«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 99:90,

«Даллас Мэверикс» — «Вашингтон Уизардз» — 98:75,

«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:101.

 Лучезарная улыбка и яркая внешность: откровенные фото супруги хоккеиста Владимира Тарасенко
С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
«Локомотив» сыграл вничью на сборах, Фарфан не забил пенальти
Биатлонисты будут сами принимать решение об участии в Играх-2018
Corriere dello Sport: Защитник «Зенита» может перейти в «Рому»
Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА
Тренерский штаб хоккейной сборной РФ получил приглашение на ОИ
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь