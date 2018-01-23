Трипл-дабл Казинса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» во втором овертайме сломили сопротивление «Чикаго Буллс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» во втором овертайме сломили сопротивление «Чикаго Буллс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Новом Орлеане, завершилась победой хозяев со счетом 132:128 (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 8:8, 10:6).
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 112:107,
«Атланта Хокс» — «Юта Джаз» — 104:90,
«Мемфис Гризлис» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 105:101,
«Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 109:105,
«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 99:90,
«Даллас Мэверикс» — «Вашингтон Уизардз» — 98:75,
«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:101.