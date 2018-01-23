Трипл-дабл Казинса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго»

Трипл-дабл в составе «Пеликанс» сделал Демаркус Казинс, записавший на свой счет 44 очка, 24 подбора и 10 передач. Еще 34 очка «Нью-Орлеану» принес Энтони Дэвис, которому не хватило до дабл-дабла одного подбора. У «Чикаго» на паркете выделялись Робин Лопес (22 очка), Джериан Грант (22 очка, 13 передач) и Лаури Маркканен (14 очков, 17 подборов).