Главный тренер клуба НБА «Милуоки» Джейсон Кидд освобожден от должности

Источник: РИА "Новости"

Исполнять обязанности главного тренера в домашнем матче с «Финикс Санз» в понедельник будет помощник 44-летнего специалиста Джо Пранти.

«Мы с уважением относимся к проделанной Джейсоном работе в нашем клубе, но приняли решение произвести тренерскую перестановку, — сказал генеральный менеджер “Бакс” Джон Хорст. — Мы считаем, что необходим свежий подход и смена руководства, чтобы талантливая команда продолжила выходить на новый уровень и приближалась к тому, чтобы бороться за титул».