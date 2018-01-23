Главный тренер клуба НБА «Милуоки» Джейсон Кидд освобожден от должности
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Джейсон Кидд освобожден от должности главного тренера «Милуоки Бакс», сообщается на официальном сайте клуба НБА.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Джейсон Кидд освобожден от должности главного тренера «Милуоки Бакс», сообщается на официальном сайте клуба НБА.
Исполнять обязанности главного тренера в домашнем матче с «Финикс Санз» в понедельник будет помощник 44-летнего специалиста Джо Пранти.
«Мы с уважением относимся к проделанной Джейсоном работе в нашем клубе, но приняли решение произвести тренерскую перестановку, — сказал генеральный менеджер “Бакс” Джон Хорст. — Мы считаем, что необходим свежий подход и смена руководства, чтобы талантливая команда продолжила выходить на новый уровень и приближалась к тому, чтобы бороться за титул».
Под руководством Кидда «Милуоки» за три с половиной сезона одержал в регулярных чемпионатах 139 побед при 152 поражениях, а также вышел в