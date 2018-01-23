Джоэл Эмбиид и Дамиан Лиллард признаны игроками недели в НБА

Эмбиид помог своей команде одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем по 29,7 очка при 54,2% реализованных бросков, а также делал по 12 подборов, 3,3 передачи и 1,7 блок-шота.

«Портленд» также добился трех побед в трех играх, а Лиллард набирал по 29,3 очка, реализуя 52,7% бросков с игры, 52% трехочковых и 100% штрафных, а также делал по восемь передач и пять подборов.