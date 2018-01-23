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02:25 (мск), источник: Р-Спорт

Джоэл Эмбиид и Дамиан Лиллард признаны игроками недели в НБА

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид и защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками Восточной и Западной конференций соответственно по итогам 14-й недели регулярного чемпионата НБА, сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter.

Источник: AFP 2018

Эмбиид помог своей команде одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем по 29,7 очка при 54,2% реализованных бросков, а также делал по 12 подборов, 3,3 передачи и 1,7 блок-шота.

«Портленд» также добился трех побед в трех играх, а Лиллард набирал по 29,3 очка, реализуя 52,7% бросков с игры, 52% трехочковых и 100% штрафных, а также делал по восемь передач и пять подборов.

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