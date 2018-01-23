«Советский спорт» публикует воспоминания Льва Зароховича, который в 1972 году работал на заседании, где решалась судьба золота Олимпиады.
Джоэл Эмбиид и Дамиан Лиллард признаны игроками недели в НБА
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид и защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками Восточной и Западной конференций соответственно по итогам 14-й недели регулярного чемпионата НБА, сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter.