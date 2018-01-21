«Оклахома» обыграла «Кливленд» в матче НБА, Джордж набрал 36 очков
ТАСС, 21 января. «Кливленд» проиграл «Оклахоме» со счетом 124:148 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
ТАСС, 21 января. «Кливленд» проиграл «Оклахоме» со счетом 124:148 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 36 очков. Одного подбора для
Лидер хозяев Леброн Джеймс записал в свой актив 18 очков. Ему осталось набрать 7 очков, чтобы достигнуть отметки в 30 тысяч очков в карьере.
«Кливленд» потерпел девятое поражение в последних 12 матчах, впервые с декабря 2002 года команда позволила сопернику набрать более 140 очков. «Оклахома» одержала четвертую победу подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» занимает третье место, одержав 27 побед в 45 матчах. «Оклахома» идет на пятом месте на Западе — 25 побед в 45 встречах.