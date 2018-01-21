«Оклахома» обыграла «Кливленд» в матче НБА, Джордж набрал 36 очков

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 36 очков. Одного подбора для трипл-дабла не хватило защитнику Расселлу Уэстбруку (23 очка + 20 передач + 9 подборов). В составе «Кливленда» 24 очка набрал Айзея Томас.

Лидер хозяев Леброн Джеймс записал в свой актив 18 очков. Ему осталось набрать 7 очков, чтобы достигнуть отметки в 30 тысяч очков в карьере.

«Кливленд» потерпел девятое поражение в последних 12 матчах, впервые с декабря 2002 года команда позволила сопернику набрать более 140 очков. «Оклахома» одержала четвертую победу подряд.