Дабл-дабл Уолла помог «Вашингтону» победить «Детройт» в матче НБА
ТАСС, 20 января. «Вашингтон» в гостях победил «Детройт» со счетом 122:112 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 20 января. «Вашингтон» в гостях победил «Детройт» со счетом 122:112 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Вашингтона» атакующий защитник Брэдли Бил и легкий форвард Келли Убрэ, в активе которых по 26 очков. Их партнеры по команде разыгрывающий защитник Джон Уолл сделал 14-й в сезоне
У хозяев самым результативным стал тяжелый форвард Тобиас Харрис, набравший 17 очков и сделавший три подбора за 31 минуту. Атакующий защитник Эвери Брэдли за 29 минут отметился 15 очками, тремя подборами и одной передачей, разыгрывающий Иш Смит набрал 15 очков и отдал семь передач за 34 минуты. Центровой «Детройта» Андрэ Драммонд в 29-й раз в текущем сезоне сделал
В другом матче «Нью-Йорк» одержал гостевую победу над «Ютой» — 117:115. Лучшим по результативность в составе обеих команд стал легкий форвард «Никс» Тим Хардуэй, набравший 31 очко и пять подборов за 27 минут. Лидер клуба тяжелый форвард Кристапс Порзингис провел на паркете 30 минут, набрав 18 очков и оформив два подбора, перешедший в команду летом из «Оклахомы» центровой Энес Кантер за 25 минут набрал 12 очков, также на его счету девять подборов. Разыгрывающий Кортни Ли за 35 минут отметился 18 очками и пятью подборами.
У «Юты» самым результативным стал центровой Руди Гобер, восстановившийся после повреждения колена: за 29 минут в активе центрового
Остальные результаты игрового дня:
«Торонто» — «Сан-Антонио» — 86:83;.
«Бруклин» — «Майами» — 101:95;.
«Мемфис» — «Сакраменто» — 106:88;.
«Денвер» — «Финикс» — 100:108;.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана» — 99:86.