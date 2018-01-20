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11:53 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Уолла помог «Вашингтону» победить «Детройт» в матче НБА

ТАСС, 20 января. «Вашингтон» в гостях победил «Детройт» со счетом 122:112 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2018

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Вашингтона» атакующий защитник Брэдли Бил и легкий форвард Келли Убрэ, в активе которых по 26 очков. Их партнеры по команде разыгрывающий защитник Джон Уолл сделал 14-й в сезоне дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав 11 передач за 37 минут, легкий форвард Отто Портер отметился 16 очками и семью подборами за 37 минут, добавив к этому четыре перехвата, центровой Марчин Гортат провел на паркете 18 минут, за которые набрал 10 очков, сделал два подбора и отдал две передачи.

У хозяев самым результативным стал тяжелый форвард Тобиас Харрис, набравший 17 очков и сделавший три подбора за 31 минуту. Атакующий защитник Эвери Брэдли за 29 минут отметился 15 очками, тремя подборами и одной передачей, разыгрывающий Иш Смит набрал 15 очков и отдал семь передач за 34 минуты. Центровой «Детройта» Андрэ Драммонд в 29-й раз в текущем сезоне сделал дабл-дабл из 14 очков и 21 подбора за 42 минуты. Процент попаданий с игры у Драммонда составил 80%, что является одним из лучших результатов в карьере центрового «Детройта», также в его активе восемь передач.

В другом матче «Нью-Йорк» одержал гостевую победу над «Ютой» — 117:115. Лучшим по результативность в составе обеих команд стал легкий форвард «Никс» Тим Хардуэй, набравший 31 очко и пять подборов за 27 минут. Лидер клуба тяжелый форвард Кристапс Порзингис провел на паркете 30 минут, набрав 18 очков и оформив два подбора, перешедший в команду летом из «Оклахомы» центровой Энес Кантер за 25 минут набрал 12 очков, также на его счету девять подборов. Разыгрывающий Кортни Ли за 35 минут отметился 18 очками и пятью подборами.

У «Юты» самым результативным стал центровой Руди Гобер, восстановившийся после повреждения колена: за 29 минут в активе центрового дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов при 70% попаданий с игры. Легкий форвард Родни Худ, начинавший последние матчи во второй пятерке, вышел на встречу с «Нью- Йорком» в основном составе и отметился 18 очками и пятью подборами за 29 минут. Выбранный «Ютой» на драфте НБА 2017 года и один из основных претендентов на приз самому ценному новичку по итогам сезона атакующий защитник Донован Митчелл за 36 минут записал в свой актив 17 очков, четыре подбора и семь передач, выменянный летом у «Миннесоты» разыгрывающий Рики Рубио за 32 минуты набрал 17 очков, сделал пять подборов и пять передач.

Остальные результаты игрового дня:

«Торонто» — «Сан-Антонио» — 86:83;.

«Бруклин» — «Майами» — 101:95;.

«Мемфис» — «Сакраменто» — 106:88;.

«Денвер» — «Финикс» — 100:108;.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана» — 99:86.

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