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«Кливленд» с помощью 21 очка Айзеи Томаса обыграл «Орландо» в матче НБА
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» нанес поражение «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» нанес поражение «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Кливленде, завершилась со счетом 104:103 (36:20, 31:27, 17:33, 20:23) в пользу «Кавальерс». В составе победителей 21 очко набрал Айзея Томас, его одноклубник Кевин Лав сделал
В другом матче дня «Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон» — 89:80 (21:19, 18:13, 32:21, 18:27). Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков и сделавший 16 подборов и 6 передач.