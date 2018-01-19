«Кливленд» с помощью 21 очка Айзеи Томаса обыграл «Орландо» в матче НБА

Встреча, прошедшая в четверг в Кливленде, завершилась со счетом 104:103 (36:20, 31:27, 17:33, 20:23) в пользу «Кавальерс». В составе победителей 21 очко набрал Айзея Томас, его одноклубник Кевин Лав сделал дабл-дабл — 12 очков и 11 подборов. У «Орландо» 19 очков и 8 передач записал на свой счет Элфрид Пэйтон, дабл-даблом отметился Арон Гордон — 17 баллов, 11 подборов.