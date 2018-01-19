Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА

ТАСС, 19 января. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила стартовые пятерки сборных Востока и Запада на Матч звезд, которые определялись путем голосования болельщиков, журналистов и игроков. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.