Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА

Стартовая пятерка сборной Восточной конференции: Леброн Джеймс («Кливленд», 14-е участие в Матче звезд), Яннис Адетокунбо («Милуоки», 2), Джоэл Эмбиид («Филадельфия», 1), Кайри Ирвинг («Бостон», 5), Демар Дерозан («Торонто», 4).
Стартовая пятерка команды Западной конференции: Стефен Карри («Голден Стэйт», 5), Джеймс Харден («Хьюстон», 6), Кевин Дюрант («Голден Стэйт», 9), Энтони Дэвис («Нью- Орлеан», 5), Демаркус Казинс («Нью-Орлеан», 4).
Капитанами команд, которые также выбирались путем голосования болельщиков, журналистов и игроков с каждой конференции, будут Джеймс и Карри.
Матч звезд НБА пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе.