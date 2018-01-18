«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче НБА, Томпсон набрал 38 очков
ТАСС, 18 января. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» в гостях победил «Чикаго» со счетом 119:112 в матче регулярного чемпионата лиги.
ТАСС, 18 января. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» в гостях победил «Чикаго» со счетом 119:112 в матче регулярного чемпионата лиги.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Клэй Томпсон, в активе которого 38 очков, четыре подбора и две передачи за 37 минут. Разыгрывающий защитник команды Стефен Карри за 34 минуты отметился 30 набранными очками, девятью подборами и четырьмя передачами, центровой Заза Пачулия набрал шесть очков, сделал 11 подборов и пять передач за 17 минут, самый ценный игрок финала НБА прошлого сезона легкий форвард Кевин Дюрант отметился 19 очками, восемью подборами и семью передачами за 35 минут. 38-й номер драфта новичков лиги 2017 года тяжелый форвард Джордан Бэлл начал встречу в стартовой пятерке, однако получил повреждение голеностопа на первой минуте и не смог продолжить игру.
У «Чикаго» самым результативным стал тяжелый форвард Никола Миротич, отметившийся 24 очками, шестью подборами и тремя передачами за 27 минут при 69% точных попаданий с игры. Легкий форвард команды Джастин Холидэй за 32 минуты набрал восемь очков и шесть подборов, восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена атакующий защитник Зак Лавин провел на паркете 19 минут, набрав пять очков и три подбора. Седьмой номер драфта 2017 года тяжелый форвард Лаури Маркканен за 29 минут отметился 11 очками, восемью подборами и двумя передачами, центровой Робин Лопес за 22 минуты игрового времени набрал 16 очков и четыре подбора, разыгрывающий Крис Данн за 29 минут набрал 16 очков, пять подборов и четыре передачи. За три минуты до завершения четвертой четверти Данн убежал в быстрый отрыв и забил сверху без сопротивления, упав после этого лицом об паркет и лишившись одного из зубов.
В другом матче «Сан-Антонио» в гостях победил «Бруклин» — 100:95. Лучшим по результативности среди обеих команд стал тяжелый форвард гостей Ламаркус Олдридж, набравший 34 очка, восемью подборов и три передачи за 37 минут, центровой По Газоль сделал
У «Бруклина» самым результативным стал атакующий защитник Аллен Крэбб — в его активе 20 очков, восемь подборов и три передачи за 31 минуты, легкий форвард Демарре Кэрролл оформил
Остальные результаты игрового дня:
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 133:109;.
«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 94:93;.
«Торонто» — «Детройт» — 96:91;.
«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 105:99;.
«Милуоки» — «Майами» — 101:106;.
«Оклахома» — «Лейкерс» — 114:90;.
«Сакраменто» — «Юта» — 105:120;.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер» — 109:104.