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09:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» проиграл третий матч подряд в НБА, уступив «Сан-Антонио»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Сан-Антонио» одержал победу над «Бруклином», продлив серию поражений «Нетс» в регулярном чемпионате НБА до трех матчей.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 100:95 (31:26, 20:20, 25:18, 24:31) в пользу гостей. В составе «Спёрс» Ламаркус Олдридж набрал 34 очка, дабл-дабл оформил По Газоль (13 очков и 12 подборов), у хозяев самым результативным стал Аллен Крэбб (20 очков), российский центровой Тимофей Мозгов не участвовал в игре.

Результаты других матчей дня:

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 133:109,

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 94:93,

«Торонто» — «Детройт» — 96:91,

«Мемфис» — «Нью-Йорк Никс» — 105:99,

«Милуоки» — «Майами» — 101:106,

«Оклахома-Сити» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:90,

«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 112:119.

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