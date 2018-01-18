«Бруклин» проиграл третий матч подряд в НБА, уступив «Сан-Антонио»

Встреча, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 100:95 (31:26, 20:20, 25:18, 24:31) в пользу гостей. В составе «Спёрс» Ламаркус Олдридж набрал 34 очка, дабл-дабл оформил По Газоль (13 очков и 12 подборов), у хозяев самым результативным стал Аллен Крэбб (20 очков), российский центровой Тимофей Мозгов не участвовал в игре.