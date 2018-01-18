«Бруклин» проиграл третий матч подряд в НБА, уступив «Сан-Антонио»
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Сан-Антонио» одержал победу над «Бруклином», продлив серию поражений «Нетс» в регулярном чемпионате НБА до трех матчей.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Сан-Антонио» одержал победу над «Бруклином», продлив серию поражений «Нетс» в регулярном чемпионате НБА до трех матчей.
Встреча, состоявшаяся в
Результаты других матчей дня:
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 133:109,
«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 94:93,
«Торонто» — «Детройт» — 96:91,
«Мемфис» — «Нью-Йорк Никс» — 105:99,
«Милуоки» — «Майами» — 101:106,
«Оклахома-Сити» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:90,
«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 112:119.