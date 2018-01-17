«Нью-Орлеан» обыграл «Бостон» в матче НБА, Дэвис набрал 45 очков

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 16 подборов за 44 минуты игрового времени. Это второй матч подряд для Дэвиса, в котором он набирает как минимум 40 очков и 10 подборов, — 14 января его 48 очков и 17 подборов принесли «Пеликанс» победу над «Нью-Йорком». Центровой команды Демаркус Казинс за 42 минуты также оформил дабл-дабл (19 очков и 15 подборов), добавив к этому пять передач и три перехвата, атакующий защитник Джру Холидэй провел на паркете 41 минуту, набрав 23 очка, четыре подбора и семь передач, разыгрывающий защитник Рэджон Рондо за 29 минут отметился семью очками, тремя подборами и восемью передачами.

У «Бостона» самым результативным стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, в прошлом сезоне выступавший за «Кливленд», — в его активе 27 очков, семь подборов и две передачи за 40 минут, атакующий защитник Джейлен Браун, проводящий второй сезон в лиге, отметился 16 очками, четырьмя подборами и пятью передачами за 31 минуту, центровой Эл Хорфорд, выступавший в матче на позиции тяжелого форварда, за 37 минут набрал 14 очков, девять подборов и шесть передач. Выбранный под третьим номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джейсон Тэйтум за 26 минут отметился 10 очками и пятью подборами.

В другом матче «Портленд» на своем паркете нанес поражение «Финиксу» — 118:111. Лучшим по результативности в составе обеих команд стал лидер «Финикса» атакующий защитник Девин Букер, набравший 43 очка, шесть подборов и восемь передач за 41 минуту игрового времени, реализовав при этом 48% бросков с игры и 100% — со штрафных. Разыгрывающий команды Тайлер Юлис за 24 минуты набрал 11 очков, три подбора и шесть передач, центровой Тайсон Чендлер за 22 минуты отметился тремя очками и семью подборами, его коллега по амплуа украинец Алексей Лень за 25 минут набрал девять очков и 10 подборов. Четвертый номер драфта новичков лиги 2017 года легкий форвард Джош Джексон провел на паркете 22 минуты, за которые набрал восемь очков, два подбора и две передачи.

У «Портленда» самым результативным стал разыгрывающий Дамиан Лиллард, в активе которого 31 очко, пять подборов и семь передач за 36 минут, атакующий защитник Си Джей Макколлум при аналогичном игровом времени записал себе в актив 27 очков, три подбора и две передачи, центровой Юсуф Нуркич провел на паркете 22 минуты, набрав девять очков и семью подборов.

Остальные результаты игрового дня:

«Орландо» — «Миннесота» — 108:102;.