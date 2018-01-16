Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Подростки приходят с оружием в школу по одной причине
МИД России выразил решительный протест Швеции из-за инцидента
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
Хоккей. КХЛ
перерыв
Югра0
Трактор2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард3
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
«Реал» готов летом выкупить форварда «Интера» за € 110 млн
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
26События 2017 года в фотографиях
10:32 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Индианы» победили «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Индианы Пэйсерс» обыграли «Юту Джаз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в понедельник в Солт-Лейк-Сити, закончилась со счетом 109:94 (31:21, 27:26, 27:18, 24:29) в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным стал Виктор Оладипо, набравший 28 очков. Наибольшее количество очков «Джаз» принес Донован Митчелл — 23.

Результаты других матчей дня:

«Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:114,

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 108:118,

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 95:88.

Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
«Реал» готов летом выкупить форварда «Интера» за € 110 млн
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — норма
МОК решит, смогут ли атлеты из РФ использовать флаг СССР на ОИ
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Топ-модели с неустроенной личной жизнью Именинница Кейт Мосс в свои 44 года по-прежнему полна сил и умеет покорять мужчин вдвое младше себя. Впрочем, счастливой в любви ее назвать очень сложно
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь