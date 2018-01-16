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Баскетболисты «Индианы» победили «Юту» в матче НБА
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Индианы Пэйсерс» обыграли «Юту Джаз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Индианы Пэйсерс» обыграли «Юту Джаз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в понедельник в
В составе победителей самым результативным стал Виктор Оладипо, набравший 28 очков. Наибольшее количество очков «Джаз» принес Донован Митчелл — 23.
Результаты других матчей дня:
«Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:114,
«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 108:118,
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 95:88.