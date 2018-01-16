Баскетболисты «Чикаго Буллс» прервали победную серию «Майами Хит» в чемпионате НБА

Встреча, прошедшая в понедельник в Чикаго, завершилась победой хозяев со счетом 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39). В составе «Буллс» 25 очков записал на свой счет Джастин Холидэй. У «Хит» Горан Драгич записал себе в актив 22 очка, девять передач и пять подборов.