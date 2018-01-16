Баскетболисты «Чикаго Буллс» прервали победную серию «Майами Хит» в чемпионате НБА

Встреча, прошедшая в понедельник в Чикаго, завершилась победой хозяев со счетом 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39). В составе «Буллс» 25 очков записал на свой счет Джастин Холидэй. У «Хит» Горан Драгич записал себе в актив 22 очка, девять передач и пять подборов.
Также в понедельник «Бруклин Нетс» на своем паркете уступил «Нью-Йорк Никс» со счетом 104:119 (24:26, 18:26, 39:31, 23:36). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в игре не принимал. В составе победителей по дабл-даблу оформили Майкл Бизли (23 очка и 10 подборов) и Франк Нтиликина (10 очков и 10 передач).
Еще в одном матче понедельника «Атланта Хокс» дома обыграла «Сан-Антонио Спёрс» — 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26).