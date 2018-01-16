Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Подростки приходят с оружием в школу по одной причине
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
Хоккей. КХЛ
перерыв
Югра0
Трактор2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард3
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
«Реал» готов летом выкупить форварда «Интера» за € 110 млн
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
26События 2017 года в фотографиях
08:20 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Чикаго Буллс» прервали победную серию «Майами Хит» в чемпионате НБА

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Чикаго Буллс» нанесли поражение «Майами Хит» и прервали семиматчевую победную серию флоридцев в регулярном чемпионате НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в понедельник в Чикаго, завершилась победой хозяев со счетом 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39). В составе «Буллс» 25 очков записал на свой счет Джастин Холидэй. У «Хит» Горан Драгич записал себе в актив 22 очка, девять передач и пять подборов.

Также в понедельник «Бруклин Нетс» на своем паркете уступил «Нью-Йорк Никс» со счетом 104:119 (24:26, 18:26, 39:31, 23:36). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в игре не принимал. В составе победителей по дабл-даблу оформили Майкл Бизли (23 очка и 10 подборов) и Франк Нтиликина (10 очков и 10 передач).

Еще в одном матче понедельника «Атланта Хокс» дома обыграла «Сан-Антонио Спёрс» — 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26).

Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
«Реал» готов летом выкупить форварда «Интера» за € 110 млн
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — норма
МОК решит, смогут ли атлеты из РФ использовать флаг СССР на ОИ
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Топ-модели с неустроенной личной жизнью Именинница Кейт Мосс в свои 44 года по-прежнему полна сил и умеет покорять мужчин вдвое младше себя. Впрочем, счастливой в любви ее назвать очень сложно
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь