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Баскетболисты «Милуоки» обыграли «Вашингтон» в матче НБА
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» взяли верх над «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» взяли верх над «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в понедельник в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 104:95 (28:30, 25:21, 25:21, 26:23). Лидером по результативности у «Бакс» стал Яннис Адетокунбо, записавший себе в актив 27 очков, 20 подборов и шесть передач, а Эрик Бледсо набрал 23 очка. У «волшебников» 27 очков и девять передач набрал Джон Уолл.
Следующий матч «Милуоки» проведет 17 января дома с «Майами Хит». «Вашингтон» днем позже сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс».