Баскетболисты «Милуоки» обыграли «Вашингтон» в матче НБА

Игра, прошедшая в понедельник в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 104:95 (28:30, 25:21, 25:21, 26:23). Лидером по результативности у «Бакс» стал Яннис Адетокунбо, записавший себе в актив 27 очков, 20 подборов и шесть передач, а Эрик Бледсо набрал 23 очка. У «волшебников» 27 очков и девять передач набрал Джон Уолл.