Баскетболисты «Филадельфии» обыграли «Торонто» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Филадельфии в понедельник, завершилась со счетом 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным стал Джоэл Эмбиид, в активе которого 34 очка и 11 подборов. У «Рэпторс» 24 очка набрал Демар Дерозан.

В другом матче дня баскетболисты «Шарлотт Хорнетс» на выезде обыграли «Детройт Пистонс» — 118:107. У «шершней» 21 очко и 17 подборов на свой счет записал Дуайт Ховард, а Марвин Уильямс и Кемба Уокер добавили 21 и 20 очков соответственно. У «Детройта» по 20 очков набрали Реджи Баллок и Тобиас Харрис, а Иш Смит оформил дабл-дабл — 19 очков и 10 передач.