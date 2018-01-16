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00:30 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Филадельфии» обыграли «Торонто» в матче НБА

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии Севенти Сиксерс» нанесли поражение «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Филадельфии в понедельник, завершилась со счетом 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным стал Джоэл Эмбиид, в активе которого 34 очка и 11 подборов. У «Рэпторс» 24 очка набрал Демар Дерозан.

В другом матче дня баскетболисты «Шарлотт Хорнетс» на выезде обыграли «Детройт Пистонс» — 118:107. У «шершней» 21 очко и 17 подборов на свой счет записал Дуайт Ховард, а Марвин Уильямс и Кемба Уокер добавили 21 и 20 очков соответственно. У «Детройта» по 20 очков набрали Реджи Баллок и Тобиас Харрис, а Иш Смит оформил дабл-дабл — 19 очков и 10 передач.

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