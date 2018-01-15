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15 января, источник: Р-Спорт

Дюрэнт намерен приобрести клуб НБА после завершения карьеры

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт намерен стать владельцем одного из клубов НБА после завершения спортивной карьеры, сообщает ESPN.

Источник: AP 2018

Дюрэнт, которому в сентябре исполнилось 29 лет, выступает за «Голден Стэйт» с 2016 года. По данным ESPN, желание форварда стать владельцем одного из клубов усилилось как раз после перехода в стан «Уорриорз». Сообщается, что за последние полтора года баскетболист и его бизнес-партнер Рич Клейман провели очень много встреч с действующими владельцами и техническими директорами, чтобы узнать как можно больше информации и «прозондировать почву».

«Добавить еще одного афроамериканца, который будет мажоритарным владельцем клуба, является для него настоящей целью после завершения карьеры», — сообщил источник ESPN на правах анонимности.

Единственным мажоритарным владельцем-афроамериканцем и бывшим игроком НБА в настоящее время является Майкл Джордан, которому принадлежит «Шарлотт Хорнетс». Ранее желание приобрести клуб НБА после завершения игровой карьеры проявлял звезда «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс.

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