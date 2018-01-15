Дюрэнт намерен приобрести клуб НБА после завершения карьеры
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт намерен стать владельцем одного из клубов НБА после завершения спортивной карьеры, сообщает ESPN.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт намерен стать владельцем одного из клубов НБА после завершения спортивной карьеры, сообщает ESPN.
Дюрэнт, которому в сентябре исполнилось 29 лет, выступает за «Голден Стэйт» с 2016 года. По данным ESPN, желание форварда стать владельцем одного из клубов усилилось как раз после перехода в стан «Уорриорз». Сообщается, что за последние полтора года баскетболист и его
«Добавить еще одного афроамериканца, который будет мажоритарным владельцем клуба, является для него настоящей целью после завершения карьеры», — сообщил источник ESPN на правах анонимности.
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