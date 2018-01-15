Дюрэнт намерен приобрести клуб НБА после завершения карьеры

Дюрэнт, которому в сентябре исполнилось 29 лет, выступает за «Голден Стэйт» с 2016 года. По данным ESPN, желание форварда стать владельцем одного из клубов усилилось как раз после перехода в стан «Уорриорз». Сообщается, что за последние полтора года баскетболист и его бизнес-партнер Рич Клейман провели очень много встреч с действующими владельцами и техническими директорами, чтобы узнать как можно больше информации и «прозондировать почву».