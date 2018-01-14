Дотянуться до звёзд. Что светит «Сан-Антонио» в текущем сезоне

В межсезонье команда Грега Поповича, вопреки всем предположениям, отказалась от участия в гонке вооружений. Ни Крис Пол, ни кто-либо ещё из звёздных свободных агентов к ним не поехал. Может быть, никого в «Сан-Антонио» и не ждали. Вместо этого самая стабильная на протяжении последних 20 лет организация НБА ограничилась лишь подписанием Руди Гэя и продлениями Ламаркуса Олдриджа и Пау Газоля. Причём суммы в их новых соглашениях оказались немаленькими. Пожалуй, впервые за долгие годы у многих фанатов НБА забрезжило лёгкое недоумение по поводу действий менеджмента «Спёрс», ведь одному уже 32 года, а второму и вовсе 37. При этом на вольные хлеба был отпущен второй лучший после Кавая Ленарда игрок команды в прошлогоднем плей-офф Джонатан Симмонс, хотя его продление не просто напрашивалось, а прямо-таки кричало во весь голос. Неужели Ар Си Бьюфорд на пару с Поповичем что-то делают не так?

Старт сезона эти сомнения пусть и развеял, но частично. Судите сами: без травмированных Ленарда и Паркера «Сан-Антонио» вроде бы уверенно стартовали, а к Новому году застолбили за собой третью строчку на Западе. По защитному рейтингу «Спёрс» сейчас умудряются занимать второе место в Лиге после «Бостона», пусть и в отсутствие своей главной звезды в большинстве матчей. Удалось реанимировать Ламаркуса Олдриджа, который, как оказалось, летом и вовсе просил обмен. Теперь же бигмен «Шпор» прибавил во всех статистических показателях по сравнению с прошлым сезоном, да и вообще выглядит гораздо более уверенно.

Середняков и аутсайдеров Лиги подопечные Поповича порой не замечают, даже несмотря на многочисленные травмы. Хотя и тут случаются провалы, как в игре против «Лейкерс» 11 января. Но вот только лидерам конференции — «Хьюстону» и «Голден Стэйт» — подопечные Грега Поповича проиграли по всем статьям, да и от «Бостона» в ноябре поражение было весьма чувствительным. Вкупе с непрекращающимися травмами ведущих игроков это вызывает у поклонников «шпор» тревогу.



На матч в Лос-Анджелесе, где у команды не получилось практически ничего, «Сан-Антонио» вышли без Кавая Ленарда, Тони Паркера, Дэнни Грина и Руди Гэя. Кавай, не успевший ещё набрать оптимальные кондиции, получил очередное повреждение, а травмы Тони Паркера заставляют серьезно проседать позицию первого номера. Да, по ходу сезона «Шпоры» не очень-то любят проводить сделки, в отличие от того же любителя трейдов Дэрила Мори из «Хьюстона», но, может, сейчас настало время усилить состав перед плей-офф? Третье место в Конференции с таким набором баскетболистов — уже хорошо, да и Ману Джинобили продолжает в 40 лет творить временами настоящие чудеса.

Но проигрыши командам ниже классом участились, а победы даются все тяжелее. Тем более, снизу подпирают и набирающая обороты «Миннесота», где Джимми Батлер выглядит шикарно, и даже «Оклахома», где звёздное трио Уэстбрук-Джордж-Мело вроде бы наконец сыгралось.

Во-вторых, в этом сезоне «Спёрс» всё чаще напоминают «Валенсию» Унаи Эмери тех времен, когда «Барса» и «Реал» доминировали в Ла Лиге. Потому что ни против «Хьюстона», ни против «Голден Стэйт» у «Сан-Антонио» нет никаких шансов. «Рокетс», усилившиеся Крисом Полом, вообще редко выключают режим асфальтоукладчика даже без травмированного Джеймса Хардена. Если вдруг у них разом перед плей-офф травмируются оба их лидера, только тогда этот «Хьюстон» не сможет замахнуться на звание лучшей команды в карьере Майка Д’Антони. Потому что именно они по состоянию на сегодняшний день должны играть в финале Запада против таких же космических, как и год назад, «Голден Стэйт». Но не «Сан-Антонио».

Конечно, временами и банду Стива Керра возвращают на грешную землю, как в недавней игре с «Клипперс», где на Лу Уильямса снизошло вдохновение. Пускай у Поповича нет такого игрока, способного в одиночку расстреливать чужое кольцо, подобно Инспектору Текиле в исполнении Чоу Юньфата в классическом боевике Джона Ву «Круто сваренные». Кроме, пожалуй, Руди Гэя, выполняющего сейчас несколько другую роль с другими функциями. Но, может быть, стоит поискать на рынке, пока ещё есть возможность? У «Спёрс» всего 2,3 миллиона долларов до налога на роскошь, да и чтобы кого-нибудь отдать, надо серьёзно подумать. Однако ситуация с травмами действительно настораживает. Если так будет продолжаться, то и первый раунд может стать для команды непреодолимым барьером. А про лидеров Конференции и говорить нечего.

С другой стороны, мы не знаем, какой туз спрятан в рукаве у Поповича, и по одному, даже очень провальному матчу, нельзя однозначно советовать кого-то приобретать. Ситуация тревожная, это факт, но время ещё есть. И в чувство ведущих игроков тоже можно привести.