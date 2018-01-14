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Дотянуться до звёзд. Что светит «Сан-Антонио» в текущем сезоне
Самую стабильную команду последних двух десятков лет лихорадит. Всё ли у них хорошо?
Самую стабильную команду последних двух десятков лет лихорадит. Всё ли у них хорошо?
В межсезонье команда Грега Поповича, вопреки всем предположениям, отказалась от участия в гонке вооружений. Ни Крис Пол, ни
Старт сезона эти сомнения пусть и развеял, но частично. Судите сами: без травмированных Ленарда и Паркера «Сан-Антонио» вроде бы уверенно стартовали, а к Новому году застолбили за собой третью строчку на Западе. По защитному рейтингу «Спёрс» сейчас умудряются занимать второе место в Лиге после «Бостона», пусть и в отсутствие своей главной звезды в большинстве матчей. Удалось реанимировать Ламаркуса Олдриджа, который, как оказалось, летом и вовсе просил обмен. Теперь же бигмен «Шпор» прибавил во всех статистических показателях по сравнению с прошлым сезоном, да и вообще выглядит гораздо более уверенно.
Середняков и аутсайдеров Лиги подопечные Поповича порой не замечают, даже несмотря на многочисленные травмы. Хотя и тут случаются провалы, как в игре против «Лейкерс» 11 января. Но вот только лидерам конференции — «Хьюстону» и «Голден Стэйт» — подопечные Грега Поповича проиграли по всем статьям, да и от «Бостона» в ноябре поражение было весьма чувствительным. Вкупе с непрекращающимися травмами ведущих игроков это вызывает у поклонников «шпор» тревогу.
На матч в
Но проигрыши командам ниже классом участились, а победы даются все тяжелее. Тем более, снизу подпирают и набирающая обороты «Миннесота», где Джимми Батлер выглядит шикарно, и даже «Оклахома», где звёздное трио
Конечно, временами и банду Стива Керра возвращают на грешную землю, как в недавней игре с «Клипперс», где на Лу Уильямса снизошло вдохновение. Пускай у Поповича нет такого игрока, способного в одиночку расстреливать чужое кольцо, подобно Инспектору Текиле в исполнении Чоу Юньфата в классическом боевике Джона Ву «Круто сваренные». Кроме, пожалуй, Руди Гэя, выполняющего сейчас несколько другую роль с другими функциями. Но, может быть, стоит поискать на рынке, пока ещё есть возможность? У «Спёрс» всего 2,3 миллиона долларов до налога на роскошь, да и чтобы
С другой стороны, мы не знаем, какой туз спрятан в рукаве у Поповича, и по одному, даже очень провальному матчу, нельзя однозначно советовать
Тем интереснее будет наблюдать за «Шпорами» во второй части сезона.