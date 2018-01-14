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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оклахома-Сити» выиграл у «Шарлотт», Уэстбрук и Адамс оформили по дабл-даблу

Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» добились успеха в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».

Источник: AP 2018

Игра завершилась со счётом 101:91.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Тандер» Рассел Уэстбрук, записавший в свой актив очередной дабл-дабл (25 очков и 10 подборов). Дабл-дабл и у Стивена Адамса (14 очков и 11 подборов). Пол Джордж набрал 17 очков. За хозяев дабл-дабл оформил Дуайт Ховард (11 очков и 17 подборов).

Отметим трёхочковый баззер-биттер в исполнении защитника «Шарлотт» Майкла Картера-Уильямса на финише третьей четверти.

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