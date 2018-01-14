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«Оклахома-Сити» выиграл у «Шарлотт», Уэстбрук и Адамс оформили по дабл-даблу
Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» добились успеха в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».
Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» добились успеха в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».
Игра завершилась со счётом 101:91.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Тандер» Рассел Уэстбрук, записавший в свой актив очередной
Отметим трёхочковый