Пятикратный чемпион НБА Брайант в марте запустит аналитическое шоу о баскетболе

Первый выпуск шоу под названием «Детали» (Detail) выйдет в марте на телеканале ESPN. Брайант будет одновременно и ведущим, и сценаристом, и продюсером шоу. Телевизионный проект будет состоять из 15 эпизодов и будет посвящен глубокому анализу матчей второй части сезона НБА 2017/18 гг. В шоу зрители будут узнавать об игровых наблюдениях от Брайанта, оно также будет нацелено на молодых спортсменов, нынешних игроков НБА и тренеров, которые хотят более глубокого анализа игрового процесса.

Брайант всю карьеру играл за «Лейкерс», в составе которого пять раз становился чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Брайант дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США. Защитник признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком.

Брайант завершил карьеру в 2016 году, имея в активе 1346 матчей за «Лейкерс», в которых он в среднем набирал по 25 очков, делал 5,2 подбора и 4,7 передачи.