У них были совершенно разные судьбы.
«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Милуоки», Дюрант набрал 26 очков
«Голден Стэйт Уорриорз» уверенно обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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«Голден Стэйт Уорриорз» уверенно обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на арене «Би-Эм-О Харрис Брэдли-центр» в Милуоки и завершилась со счётом 108:94 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Дрэймонд Грин оформил
Эта победа стала для «Голден Стэйт» шестой в последних семи встречах.