«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Милуоки», Дюрант набрал 26 очков

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Путин рассказал, кого бы США хотели видеть президентом России
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер0
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ганновер-960
Майнц0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург0
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт0
Герта0
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона6
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетико
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Депортиво
Валенсия
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.01
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Виннипег Джетс1
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов платить 400 миллионов
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Милуоки», Дюрант набрал 26 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» уверенно обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на арене «Би-Эм-О Харрис Брэдли-центр» в Милуоки и завершилась со счётом 108:94 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. За «Милуоки» 23 очка набрал Яннис Адетокунбо, ещё 21 в активе Эрика Бледсо, 17 — у Малколма Брогдона.

Эта победа стала для «Голден Стэйт» шестой в последних семи встречах.

 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль
События дня НХЛ. Овечкин снова лидер, но очки ему не важны
РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов платить 400 миллионов
Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP
Услугина заменит Акимову в эстафете
Как дела у «Халла» без Слуцкого. Спойлер: всё плохо
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь