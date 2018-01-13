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«Вашингтон» продлил серию поражений «Орландо», «Шарлотт» одолел «Юту»
«Вашингтон Уизардс» вырвал победу у «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 125:119.
«Вашингтон Уизардс» вырвал победу у «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 125:119.
Самыми результативными игроками в составе «Вашингтона» стали Брэдли Бил и Джон Уолл, набравшие по 30 очков. За «Орландо» 27 очков заработал Элфрид Пэйтон. Это поражение стало для «Мэджик» седьмым подряд.
«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Юту Джаз» со счётом 99:88. За «Шарлотт» 22 очка набрал Кемба Уокер. У «Юты» 35 очков на счету Донована Митчелла. Это поражение стало для «Джаз» четвёртым в последних пяти матчах.