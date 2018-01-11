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11:03 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Голден Стэйт» Дюрант преодолел рубеж в 20 тыс. очков в НБА

ТАСС, 11 января. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 106:125 в домашнем матче регулярного чемпионата.

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал легкий форвард Кевин Дюрант, набравший 40 очков за 31 минуту. В первой половине матча форвард отметился 25 очками, что позволило ему преодолеть рубеж в 20 тыс. набранных в лиге очков. Дюрант стал 44-м игроком в истории НБА, которому удалось отметиться аналогичным достижением, и вторым в списке самых молодых баскетболистов (29 лет и 103 дня), набравших 20 тыс. и более очков в НБА. Первое место по этому показателю занимает легкий форвард «Кливленда» Леброн Джеймс (28 лет и 17 дней).

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У «Клипперс» самым результативным стал атакующий защитник Лу Уильямс, в активе которого рекордные в карьере 50 очков за 35 минут, при этом 27 очков Уильямс набрал в третьей четверти. Центровой команды Деандре Джордан оформил дабл-дабл, набрав за 36 минут 10 очков и 12 подборов. Не смогли сыграть в матче бывший баскетболист российского ЦСКА — разыгрывающий Милош Теодосич и лидер клуба — тяжелый форвард Блэйк Гриффин, оба продолжают восстановление от повреждений.

В другом матче «Детройт» в гостях разгромил «Бруклин» — 113:80. Наибольшую результативность в матче продемонстрировали центровой гостей Андре Драммонд, в активе которого дабл-дабл из 22 очков и 20 подборов, и тяжелый форвард команды Тобиас Харрис (22 очка, четыре подбора). Также Драммонд записал на свой счет пять результативных передач, а процент реализации центровым бросков с игры составил 60%. Это шестой матч для центрового «Детройта» в текущем сезоне, в котором он набирает 20 и более подборов за встречу, а набранный в игре с «Бруклином» дабл-дабл стал 27-м в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата при 38 сыгранных баскетболистом матчах.

У «Бруклина» самым результативным стал атакующий защитник Аллен Крэбб, набравший 20 очков за 26 минут, центровой Тайлер Зеллер за 12 минут отметился семью очками и тремя подборами, тяжелый форвард Рондэй Холлис-Джефферсон за 27 минут набрал 15 очков и семь подборов. Российский центровой Тимофей Мозгов провел на паркете восемь минут, за которые набрал три очка и сделал два перехвата. Продолжает восстановление после операции на колене основной разыгрывающий команды Д’Анджело Расселл, в игре с «Детройтом» баскетболист участие не принимал.

Остальные результаты игрового дня:

«Вашингтон» — «Юта» — 104:107;.

«Индиана» — «Майами» — 106:114;.

«Шарлотт» — «Даллас» — 111:115;.

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 119:122 (ОТ);.

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 105:102;.

«Милуоки» — «Орландо» — 110:103;.

«Миннесота» — «Оклахома» — 104:88;.

«Хьюстон» — «Портленд» — 121:112;.

«Денвер» — «Атланта» — 97:110.

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