Баскетболисты «Бруклина» уступили «Детройту» в матче НБА, Мозгов набрал 3 очка
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклина» проиграли «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклина» проиграли «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду на площадке «Бруклина», завершилась со счетом 114:80 (34:26, 29:15, 27:20, 24:19) в пользу гостей, в составе которых
У «Бруклина» Аллен Крэбб набрал 20 очков, российский центровой Тимофей Мозгов за 8 минут на площадке записал на свой счет 3 очка.
Результаты других матчей:
«Вашингтон» — «Юта» — 104:107;.
«Индиана» — «Майами» — 106:114;.
«Шарлотт» — «Даллас» — 111:115;.
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 119:122 (после двух овертаймов);.
«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 105:102;.
«Милуоки» — «Орландо» — 110:103;.
«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 104:88;.
«Хьюстон» — «Портленд» — 121:112;.
«Денвер» — «Атланта» — 97:110.