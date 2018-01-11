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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Бруклина» уступили «Детройту» в матче НБА, Мозгов набрал 3 очка

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклина» проиграли «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду на площадке «Бруклина», завершилась со счетом 114:80 (34:26, 29:15, 27:20, 24:19) в пользу гостей, в составе которых дабл-дабл сделал Андре Драммонд (22 очка, 20 подборов), также 22 очка набрал Тобиас Харрис.

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У «Бруклина» Аллен Крэбб набрал 20 очков, российский центровой Тимофей Мозгов за 8 минут на площадке записал на свой счет 3 очка.

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Юта» — 104:107;.

«Индиана» — «Майами» — 106:114;.

«Шарлотт» — «Даллас» — 111:115;.

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 119:122 (после двух овертаймов);.

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 105:102;.

«Милуоки» — «Орландо» — 110:103;.

«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 104:88;.

«Хьюстон» — «Портленд» — 121:112;.

«Денвер» — «Атланта» — 97:110.

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