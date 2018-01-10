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10:16 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» обыграл «Сакраменто» в матче НБА, Болл сделал дабл-дабл без учета очков

ТАСС, 10 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 99:86 одержал победу над «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл. Рэндл набрал 22 очка, сделал 14 подборов, отдал шесть результативных передач и завершил матч с показателем полезности «+33». Разыгрывающий хозяев Лонзо Болл оформил дабл-дабл без учета очков. В активе Болла, который был выбран «Лейкерс» на драфте 2017 года под общим вторым номером, пять очков, 11 подборов, 11 передач, пять перехватов и показатель полезности «+33».

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«Лейкерс» одержал вторую победу подряд после серии из девяти поражений. Калифорнийская команда одержала 13 побед в 40 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Сакраменто», в активе которого 13 побед в 40 матчах, по дополнительным показателям опережает «Лейкерс» и занимают 13-е место на Западе.

В следующем матче в ночь на пятницу «Лейкерс» на своей площадке примет «Сан-Антонио». «Сакраменто» в тот же день дома сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».

Результаты других матчей дня:

«Торонто» — «Майами» — 89:90;.

«Оклахома» — «Портленд» — 86:97;.

«Даллас» — «Орландо» — 114:99.

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