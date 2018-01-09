«Миннесота» обыграла «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в понедельник в Миннеаполисе, завершилась победой хозяев со счетом 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32). В составе «Миннесоты» на паркете выделялись Эндрю Уиггинс (25 очков), а также сделавшие по дабл-даблу Карл-Энтони Таунс (19 очков, 12 подборов) и Тадж Гибсон (16 очков, 13 подборов). У «Кливленда» 22 очка набросал Джефф Грин, а Леброн Джеймс записал на свой счет 10 очков, 5 передач и 8 подборов.