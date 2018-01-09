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09:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Миннесота» обыграла «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвс» на своем паркете с крупным счетом обыграли «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Миннеаполисе, завершилась победой хозяев со счетом 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32). В составе «Миннесоты» на паркете выделялись Эндрю Уиггинс (25 очков), а также сделавшие по дабл-даблу Карл-Энтони Таунс (19 очков, 12 подборов) и Тадж Гибсон (16 очков, 13 подборов). У «Кливленда» 22 очка набросал Джефф Грин, а Леброн Джеймс записал на свой счет 10 очков, 5 передач и 8 подборов.

Результаты других матчей:

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 109:96,

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 113:114 (в овертайме),

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 112:109,

«Чикаго Буллс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:116.

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