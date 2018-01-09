«Миннесота» обыграла «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвс» на своем паркете с крупным счетом обыграли «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвс» на своем паркете с крупным счетом обыграли «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Миннеаполисе, завершилась победой хозяев со счетом 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32). В составе «Миннесоты» на паркете выделялись Эндрю Уиггинс (25 очков), а также сделавшие по
Результаты других матчей:
«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 109:96,
«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 113:114 (в овертайме),
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 112:109,
«Чикаго Буллс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:116.