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12:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Майами» одержал четвертую победу подряд в НБА, одолев «Юту»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Майами Хит» обыграли «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в воскресенье в Майами, закончилась со счетом 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27) в пользу хозяев паркета, для которых эта победа стала четвертой подряд. В составе «Хит» самыми результативными стали Горан Драгич и Тайлер Джонсон, набравшие по 16 очков. Дабл-даблами отметились их партнеры по команде Хассан Уайтсайд (14 очков + 10 подборов) и Джеймс Джонсон (13 очков + 11 подборов). У «Джаз» Донован Митчелл набрал 27 очков, а дабл-дабл оформил Деррик Фейворс (11 очков + 10 подборов).

Для «Юты» это поражение стало третьим подряд.

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