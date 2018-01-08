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«Майами» одержал четвертую победу подряд в НБА, одолев «Юту»
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Майами Хит» обыграли «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Майами Хит» обыграли «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в воскресенье в Майами, закончилась со счетом 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27) в пользу хозяев паркета, для которых эта победа стала четвертой подряд. В составе «Хит» самыми результативными стали Горан Драгич и Тайлер Джонсон, набравшие по 16 очков.
Для «Юты» это поражение стало третьим подряд.