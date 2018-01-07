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7 января, источник: Р-Спорт

«Бостон» одержал шестую победу подряд в НБА, обыграв «Бруклин»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. «Бостон» продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до шести матчей, взяв верх над «Бруклином».

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 87:85 (16:22, 23:19, 25:20, 23:24) в пользу гостей, в составе которых 21 очко набрал Кайри Ирвинг, у хозяев самым результативным стал Спенсер Динвидди (20 очков). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.

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Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Хьюстон» — 108:101,

«Индиана» — «Чикаго» — 125:86,

«Орландо» — «Кливленд» — 127:131,

«Вашингтон» — «Милуоки» — 103:110,

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 116:98,

«Сакраменто» — «Денвер» — 106:98.

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