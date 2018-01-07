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«Бостон» одержал шестую победу подряд в НБА, обыграв «Бруклин»
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. «Бостон» продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до шести матчей, взяв верх над «Бруклином».
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. «Бостон» продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до шести матчей, взяв верх над «Бруклином».
Встреча, состоявшаяся в
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Хьюстон» — 108:101,
«Индиана» — «Чикаго» — 125:86,
«Орландо» — «Кливленд» — 127:131,
«Вашингтон» — «Милуоки» — 103:110,
«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 116:98,
«Сакраменто» — «Денвер» — 106:98.