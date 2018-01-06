В возрасте Христа. 33 цифры о величии Леброна Джеймса

Источник: Спорт-Экспресс

Леброну Джеймсу уже 33 года, но, возможно, даже после 1316 матчей и 51 813 минут в лиге он играет лучше, чем когда бы то ни было. Вытащив оставшийся без Кайри Ирвинга «Кливленд» на третье место на «Востоке», Джеймс демонстрирует лучшие в карьере показатели по результативным передачам и почти повторяет собственные рекорды по подборам и блок-шотам, а его процент попаданий с игры — самый высокий со времен первого дебютного этапа в «Кавальерс».

Прямо сейчас в списке самых эффективных снайперов (по eFG — показателю, который учитывает и трехочковые, и двухочковые броски, а также более высокую ценность «трешек») Леброн уступает только Стефу Карри образца сезона-2015/16. Кроме того, он идет среди лидеров лиги по всей продвинутой статистике: PER, «плюс/минус», проценту побед (win share).

Впрочем, Леброн вызывал восхищение у любителей статистики на протяжении всех 15 лет в НБА. Он всегда был крайне стабильным и разносторонним игроком. А теперь — одновременно благодаря тому, что ему удается так долго поддерживать свою игру на высоком уровне, и тому, что он не был в колледже, — четырехкратный MVP, трехкратный чемпион НБА и обладатель двух золотых медалей Олимпиад может выйти в лидеры по всем статистическим показателям.

Прямо сейчас на счету Джеймса почти на 5 000 очков больше, чем у самого результативного игрока в истории Карима Абдул-Джаббара в его возрасте. И хотя остальные могут только надеяться, что им тоже удастся обмануть время как Абдул-Джаббару или идущему вторым в этом списке Карлу Мэлоуну, в игре Леброна до сих пор не наблюдается никаких признаков спада. Вот вам 33 статистических факта, которые подтверждают его уникальность.

11 раз Леброна включали в первую символическую сборную сезона. Столько же попаданий только на счету Коби Брайанта и Мэлоуна. Можно не сомневаться, что уже этой весной Джеймс установит абсолютный рекорд.

Джеймс пропустил лишь 71 матч за всю карьеру в НБА, сыграв в 93,9 процента из всех возможных встреч.

Никто не провел больше игр с тех пор, как он был выбран на драфте-2003 под общим первым номером. Для сравнения, Джеймс отыграл на 85 матчей больше, чем Кармело Энтони (третий номер того драфта), и на 149 — чем Дуэйн Уэйд (выбран пятым), что фактически на сезон и два больше, чем у лучших представителей того драфт-класса.

В самом неудачном для себя за все предыдущие 14 лет сезоне Леброн набирал в среднем 25,3 очка за игру. Его худший средний показатель по подборам 6,0, по передачам — 6,0. Худший процент попаданий с игры — 47,2.

А вот список игроков, которым удавалось достичь перечисленных в предыдущем абзаце цифр в одном сезоне: Оскар Робертсон (девять раз), Ларри Берд (четырежды), Майкл Джордан (трижды) и Джерри Уэст (один раз).

Иными словами, лишь 4 баскетболистам в истории — и никому со времен Джордана — удавалось собрать этого «Франкенштейна» из худших сезонов Джеймса. Больше никто до этих цифр вообще не добирался.

Почти во всех 1316 своих матчах регулярного чемпионата Леброн набирал не меньше десяти очков. За исключением 8 их них.

7 из этих восьми игр приходятся на его первые 14 месяцев в НБА, включая встречу, которая проходила в ночь перед его совершеннолетием.

С тех пор, как ему исполнилось 20 лет в декабре 2004 года, Джеймс набирал двузначное количество очков в 986 матчах из 988.

Его действующая серия из 826 матчей с двузначным количеством очков подряд является второй самой длинной в истории лиги. Впереди — лишь Джордан с 866 играми, причем в этот промежуток уложились обе его попытки уйти из баскетбола.

Серия же Леброна началась еще до того, как он впервые сыграл в финале НБА. Тогда Джеймс набрал 19 очков против «Нью-Джерси» 6 января 2007 года. За «Нетс» еще играли Винс Картер, Ричард Джефферсон и нынешний тренер «Милуоки» Джейсон Кидд.

После своего дебютного сезона, Джеймс набирал менее 20 очков в трех играх подряд лишь 1 раз.

У Леброна никогда не было больше 2 матчей подряд, в которых он не совершал, как минимум, один перехват или блок-шот. (Правда, это не так уникально, как можно подумать. Подобное удавалось Джордану, Хакиму Оладжувону и Дэвиду Робинсону. А Скотти Пипен, Джон Стоктон и Кевин Гарнетт никогда не было серий из более чем трех таких игр).

Кроме того, Джеймс никогда не уходил с паркета в 2 матчах подряд, не сделав пять подборов или пять передач. Джордану подобное не удавалось ни с «Чикаго», ни с «Вашингтоном».

Джеймс набрал 28 787 очков к концу сезона, когда ему было 32 года (то есть без учета нынешнего, ведь к его концу Леброну будет 33). Коби Брайант (27 868) — единственный, кто находится в пределах тысячи очков по этому показателю. Уилт Чемберлен (27 098) — единственный, кто отстает менее чем на четыре тысячи.

Игроки, на счету которых больше результативных передач к концу сезона, когда им было 32 года, — Джон Стоктон, Мэджик Джонсон, Айзея Томас (который делал «Детройт» чемпионом, а потом топил «Никс» уже в качестве тренера), Оскар Робертсон, Крис Пол, Джейсон Кидд и Марк Джексон.

Если пропустить Джеймса, идущего на 8-м месте в списке лучших ассистентов к 32 годам, следующий баскетболист в нем, чье амплуа не защитник, — Кевин Гарнетт. У него 51-е место.

Хотя здесь вообще можно забыть о возрастной планке. Леброн — уже лучший ассистент среди «не защитников» и идет на 12-м месте в истории лиги вообще. К концу следующего сезона он точно войдет в первую десятку.

Если вернуться к ограничению в 32 года, то Джеймс занимает 48-е место в общем зачете по подборам, уступая игравшим с ним в одно время Шону Мэриону, Заку Рэндольфу и Карлосу Бузеру. Сачкует, что сказать.

Лучшее индивидуальное выступление в карьере Джеймса случилось в этом ноябре, когда он набрал 57 очков в игре с «Вашингтоном». Леброн ранее выдавал более результативные игры (61 очко в гостях у «Шарлотт» в 2014-м), но в победе над «Уизардз» (130:122) он также записал на свой счет 11 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота, реализовав 68 процентов бросков с игры.

Конечно, это не то же самое, что случай Абдул-Джаббара, ставшего MVP финала с разницей в 14 лет, но впервые Джеймс выдал матч с 50 очками и 10 подборами аж в 2005 году. Он первый, кому удавалось провести несколько подобных игр через такой большой промежуток времени.

На счету Леброна есть и другие матча «50+10». Он дважды за карьеру набирал больше 50 очков при более чем 10 передачах.

Обе эти игры прошли в «Мэдисон Свер Гардене». Похоже, ему очень нравится там играть (и тут снова поползли слухи о планах «Никс» на рынке свободных агентов в следующее межсезонье).

Если же мы взглянем на цифры в плей-офф, то Джеймс уже либо догнал, либо обошел Джордана и Брайанта в каждом из аспектов. Причем они-то карьеры уже закончили, а Леброн продолжает играть.

Например, они занимают первые три места по количеству попыток с игры в плей-офф. Но разница минимальна: на счету Брайанта 4 499 бросков, Джордана — 4 497, а у Леброна — 4 496.

При этом они занимают первое, второе и четвертое места по количеству набранных очков. Лидирует Леброн, Джордан — второй, а Брайант — четвертый.

Джеймс — единственный игрок, которому удалось преодолеть планку в 6 000 очков в плей-офф за карьеру. Сейчас на его счету 6 163 балла. Это больше, чем у Кевина Макхэйла и Чарльза Баркли вместе взятых. Как и Пола Пирса с Реджи Миллером или Айзеи Томаса, Джо Дюмарса и Мозеса Мэлоуна (в сумме, конечно).

Ни один игрок в истории не бросал чаще из-за дуги в плей-офф, и только Рэй Аллен реализовал больше трехочковых. (Стеф Карри может обойти их обоих по количеству точных «трешек» уже предстоящей весной. Причем он выходил в плей-офф всего пять раз и однажды вылетел уже в первом раунде. Джеймс невероятен, но и Карри по-своему тоже).

Вернемся к регулярным чемпионатам. 47 различных одноклубников провели с Джеймсом на паркете хотя бы 750 минут (по данным Basketball Reference). Среди них было множестве ничем непримечательных игроков, но в 94 процентах случаев (то есть с 44 из 47 баскетболистов) такой союз имел положительную разницу набранных-пропущенных очков. Исключения — Роберт «Трактор» Тэйлор, Ира Ньюбл и Джей Краудер в нынешнем сезоне.

Для сравнения, такое же время на паркете с Брайантом провели 50 баскетболистов (с сезона-2000/01, когда начала вестись подобная статистика). Но положительная разница была лишь в 36 случаях (или 72 процентах).

В 46 из этих 47 часто использованных расстановок самый высокий плюс у Джеймса был с Крисом Бошем (+1,852 очка).

Но лучший показатель по разнице очков в перерасчете на игровое время в карьере Леброна, как ни странно, был в паре с «Австралийским Иисусом» Мэттью Деллаведовой — «+14,9» очка за 48 минут.

А если посмотреть на остальных игроков, входящих в топ-10 этого искусственно созданного списка (разница очков/минуты), то можно многое понять о карьере Джеймса и том пути, который ему пришлось пройти. Некоторые из них, как Бен Уоллас, Делонте Уэст, Энтони Паркет или Мо Уильямс, напоминают о днях, когда молодая звезда пыталась чего-то добиться с собранным с миру по нитке составом «Кливленда», выезжавшем на таланте своего лучшего игрока. При взгляде на других — Дуэйна Уэйда, Джеймса Джонса, Боша и Марио Чалмерса — вспоминаешь о периоде суперкоманды в Майами, где началась серия из семи подряд финалов Леброна. А двое лидеров списка говорят нам о современной версии Леброна — пастуха для менее талантливых игроков, но в этом «стаде» каждый из них может добиться успеха. Поэтому Ченнинг Фрай и Деллаведова лидируют по этому показателю, с запасом опережая Уэйда и Боша.