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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Майами» в ОТ одолел «Нью-Йорк», «Чикаго» вырвал победу у «Далласа»

«Майами Хит» одержал непростую победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча завершилась в овертайме со счётом 107:103 в пользу флоридцев. Самым результативным в составе «Хит» стал Уэйн Эллингтон, набравший 24 очка, ещё 19 в активе Горана Драгича. За «Никс» 24 ока набрал Кортни Ли, а Майкл Бизли оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

«Чикаго Буллз» с трудом переиграл «Даллас Маверикс» — 127: 124. За «Чикаго» 32 очка набрал Крис Данн, ещё 23 — Джастин Холидей. В составе «Далласа» 24 очка набрал Уэсли Мэттьюз, ещё 23 — Харрисон Барнс. «Буллз» прервали свою серию из трёх поражений.

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