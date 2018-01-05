Возвращение Томаса и отложенная месть Ирвинга

Источник: Спорт-Экспресс

№ 1 — У ТОМАСА ВСЕ ОК

О травме Айзеи Томаса говорили совершенно разные вещи. Кое-то уверял, что он сможет вернуться уже в январе, другие вообще сомневались, что мы еще когда-нибудь увидим на паркете того игрока, которому удалось покорить требовательный Бостон. Похоже, ближе к правде оказались первые.

Томас сыграл с «Портлендом», провел на паркете 19 минут, набрал 17 очков при трех передачах и 5-процентной реализации с игры. Главное, бедро его почти не беспокоило. По крайней мере, Айзея не боялся идти на контакт уже в дебютной для него игре за «Кливленд».

Какие-то серьезные выводы делать пока рано. Понятно, что Томас не решит и трети проблем «Кавс» в защите, но в игре под чужим кольцом это огромный шаг вперед по сравнению с выходящим сейчас в старте Кальдероном (правда, был лучше Кальдерона в его возрасте сейчас не сложно). А давать серьезные оценки и вовсе не стоит раньше марта-апреля, когда Томаса, как и всю команду, будут выводить на пик к плей-офф.

ЦИТАТА

«Мой уход был неизбежен. Я чувствовал это. Они не хотели, чтобы я был там», — Кайри Ирвинг.

Вот мы и узнали причину ухода Кайри из «Кливленда». Не то чтобы это было сенсацией — слухи ходили уже давно. Но теперь у этой теории появилось вполне конкретное подтверждение: «Кавс» пытались обменять Ирвинга (на Бледсоу и Пола Джорджа), и это его взбесило.

№ 3 — ПОЛНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Джеймс против Ирвинга, Айзея против Дэнни Эйнджа — какая могла бы быть вывеска! К сожалению, интригу придется отложить. Во-первых, Томас пропускал игру, так как ему пока нельзя выходить на паркет два дня подряд. Во-вторых, «Кливленд» решил остаться дома, забыв, что его выездная серия начинается именно в Бостоне, а не Орландо.

Что это не день «Кавс», стало понятно уже ко второй половине. У Кевина Лава, возродившегося из пепла неудач прошлых сезонов, было 0−8 с игры (а закончилось все травмой лодыжки), остальная команда бросала не лучше. Гости было встрепенулись в третьей четверти, когда полетело у Корвера, но это была лишь вспышка. Стоило «Бостону» немного надавить, и оборона «Кливленда» рассыпалась вновь. Ирвингу, чью игру в этой встрече тоже не назовешь выдающейся, оставалось лишь посмеиваться на лавке, наблюдая за резервистами в заключительной четверти.

В общем, ждем февраля, когда команды встретятся вновь. То, что мы увидели на этих праздниках, сложно назвать даже репетицией. А пока можете посмотреть документальный сериал про Томаса на Player’s Tribune — драматизма там больше, чем в последних «Звездных войнах».

№ 4 — КОМАНДА ДЖЕРАЛЬДА ГРИНА

Джеймс Харден вылетел на два месяца с травмой, и кто бы вы думали взвалил на себя бремя лидерства в «Хьюстоне»? Крис Пол? Эрик Гордон? Джеральд Грин. И это почти не шутка.

Техасцы подписали экс-игрока краснодарского «Локомотива» прямо перед игрой с «Бостоном». Для самого Грина, которому, как казалось, оставалось только вернуться на заработки в Китай, это оказалось такой неожиданностью, что у него даже не оказалось с собой нужной обуви — против «Кельтов» он играл в кроссовках, которые ему дал Тревор Ариза. А теперь «Рокитс» собираются предложить свингмену гарантированный контракт до конца сезона.

Понятно, что вся игра «Хьюстона» строится через Криса Пола (а его пик-н-ролл с Капелой — оружие, которое не дает осечек), но в отсутствие Хардена именно Грин стал чуть ли не главной ударной силой команды в атаке. Сперва он набрал 27 очков во встрече с «Орландо», а затем отгрузил 8 (!!) «трешек» в кольцо «Голден Стэйт». Но даже несмотря на это (а также 30 очков Гордона, 28 Пола и дабл-дабл Капелы), техасцы проиграли.

«Уорриорз» в который уже раз накатили в концовке третьей, вырвались вперед, и все попытки соперника подобраться ближе пресекались на корню трехочковыми Клэя Томпсона, которого почему-то раз за разом бросали на дуге. Можно, конечно, сказать, что у «Ракет» не было Хардена, но так и калифорнийцы играли без травмированного Дюранта. Похоже, пора взрослеть и переставать верить в сказки, что на «Западе» у «Воинов» есть конкурент. Попытка «Хьюстона» была неплоха, но ее нейтрализовали собственные ошибки техасцев и несравненно более глубокий состав действующих чемпионов.

№ 5 — ДЕРОЗАН БЬЕТ РЕКОРДЫ

В первом матче нового года «Торонто» встречался с «Милуоки» (а командам есть что вспомнить еще с прошлого сезона), и лидер канадцев сделал все, чтобы эта игра запомнилась. За 43 с половиной минуты на паркете Дерозан набрал 52 очка при 8 передачах и 5 подборах, реализовав при этом 5 из 9 «трех». Причем «Бакс"-то играли хорошо, но против такого представления оказались бессильны. А Дерозан, кстати, установил новый рекорд «Рэпторз» по результативности.

Вы могли не заметить, но Дерозан уже превратился в одного из самых эффективных «скореров» лиги. Он изменил свою игру, резко уменьшив количество бросков со средней дистанции, и при этом демонстрирует лучший процент попаданий из-за дуги в карьере. Кроме того, лидер «Рэпторз» заметно прибавил как плеймейкер, а это очень важно для команды, которая статистически очень плохо двигает мяч.

Весь вопрос, хватит ли этого в плей-офф.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

— Джалил Окафор провел всего лишь вторую игру за «Нетс» после обмена с «Филадельфией», и его команда выиграла у «Миннесоты». Правда, если вы думаете, что центровой внес серьезный вклад в эту победу, то ошибаетесь — на его счету всего два очка. «Бруклин», кстати, выиграл три матча из последних четырех, уступив лишь «Бостону». Правда, Мозгов появился на площадке лишь в игре с «Майами», да и то на шесть минут.

— «Бруклин» — это хороший пример того, насколько сейчас все непредсказуемо на «Востоке». Лично я бы не стал торопиться давать прогноз ни на одно из мест в первой восьмерке, кроме первых трех. «Индиану» еще недавно все считали главным претендентом на четвертую строчку (я только в подкастах слышал этот тезис раз пять), а теперь «Пэйсерс» после пяти поражений подряд идут восьмыми. «Филадельфия» и «Нью-Йорк» и вовсе вылетели за пределы восьмерки, но еще обязательно поборются («76-е» и вовсе тут хлопнули «Сан-Антонио», а это что-то да значит). Да даже «Нетс» с «Шарлотт» рановато совсем списывать со счетов.

— На «Западе» конкуренция заметно ниже, хотя «Клипперс» будут бороться до последнего (или взорвут все к чертям перед дедлайном на обмены). С возвращением Блэйка Гриффина калифорнийцы выиграли четыре матча подряд, пока не наткнулись на «Оклахому». Правда, возможно, все дело в травме Милоша Теодосича, из-за которой он провел на паркете всего 9 минут, но все равно успел отметиться шикарной передачей.

— Что касается «Тандер», то здесь, кажется, нашли способ решить все трудности начала сезона — просто дать Уэстбруку делать все, что он хочет. Если Расса не изменить, под него надо подстраиваться — ну или, по крайней мере, так решили в Оклахоме. С кем-то, как с командами из Лос-Анджелеса, это действительно работает. По крайней мере, нельзя не отметить, что Кармело приспособился к роли третьей атакующей опции и даже довольно эффективен в ней. А минувшей ночью Энтони еще и официально вышел на чистое 21-е место по набранным очкам за всю историю лиги.