Возвращение Томаса и отложенная месть Ирвинга
Первый в новом году обзор событий в НБА.
Первый в новом году обзор событий в НБА.
№ 1 — У ТОМАСА ВСЕ ОК
О травме Айзеи Томаса говорили совершенно разные вещи.
Томас сыграл с «Портлендом», провел на паркете 19 минут, набрал 17 очков при трех передачах и 5-процентной реализации с игры. Главное, бедро его почти не беспокоило. По крайней мере, Айзея не боялся идти на контакт уже в дебютной для него игре за «Кливленд».
ЦИТАТА
«Мой уход был неизбежен. Я чувствовал это. Они не хотели, чтобы я был там», — Кайри Ирвинг.
Вот мы и узнали причину ухода Кайри из «Кливленда». Не то чтобы это было сенсацией — слухи ходили уже давно. Но теперь у этой теории появилось вполне конкретное подтверждение: «Кавс» пытались обменять Ирвинга (на Бледсоу и Пола Джорджа), и это его взбесило.
№ 3 — ПОЛНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
Джеймс против Ирвинга, Айзея против Дэнни Эйнджа — какая могла бы быть вывеска! К сожалению, интригу придется отложить.
Что это не день «Кавс», стало понятно уже ко второй половине. У Кевина Лава, возродившегося из пепла неудач прошлых сезонов, было 0−8 с игры (а закончилось все травмой лодыжки), остальная команда бросала не лучше. Гости было встрепенулись в третьей четверти, когда полетело у Корвера, но это была лишь вспышка. Стоило «Бостону» немного надавить, и оборона «Кливленда» рассыпалась вновь. Ирвингу, чью игру в этой встрече тоже не назовешь выдающейся, оставалось лишь посмеиваться на лавке, наблюдая за резервистами в заключительной четверти.
В общем, ждем февраля, когда команды встретятся вновь. То, что мы увидели на этих праздниках, сложно назвать даже репетицией. А пока можете посмотреть документальный сериал про Томаса на Player’s Tribune — драматизма там больше, чем в последних «Звездных войнах».
№ 4 — КОМАНДА ДЖЕРАЛЬДА ГРИНА
Джеймс Харден вылетел на два месяца с травмой, и кто бы вы думали взвалил на себя бремя лидерства в «Хьюстоне»? Крис Пол? Эрик Гордон? Джеральд Грин. И это почти не шутка.
Техасцы подписали
Понятно, что вся игра «Хьюстона» строится через Криса Пола (а его
«Уорриорз» в который уже раз накатили в концовке третьей, вырвались вперед, и все попытки соперника подобраться ближе пресекались на корню трехочковыми Клэя Томпсона, которого
№ 5 — ДЕРОЗАН БЬЕТ РЕКОРДЫ
В первом матче нового года «Торонто» встречался с «Милуоки» (а командам есть что вспомнить еще с прошлого сезона), и лидер канадцев сделал все, чтобы эта игра запомнилась. За 43 с половиной минуты на паркете Дерозан набрал 52 очка при 8 передачах и 5 подборах, реализовав при этом 5 из 9 «трех». Причем «Бакс"-то играли хорошо, но против такого представления оказались бессильны. А Дерозан, кстати, установил новый рекорд «Рэпторз» по результативности.
Вы могли не заметить, но Дерозан уже превратился в одного из самых эффективных «скореров» лиги. Он изменил свою игру, резко уменьшив количество бросков со средней дистанции, и при этом демонстрирует лучший процент попаданий
Весь вопрос, хватит ли этого в
ОДНОЙ СТРОКОЙ
— Джалил Окафор провел всего лишь вторую игру за «Нетс» после обмена с «Филадельфией», и его команда выиграла у «Миннесоты». Правда, если вы думаете, что центровой внес серьезный вклад в эту победу, то ошибаетесь — на его счету всего два очка. «Бруклин», кстати, выиграл три матча из последних четырех, уступив лишь «Бостону». Правда, Мозгов появился на площадке лишь в игре с «Майами», да и то на шесть минут.
— «Бруклин» — это хороший пример того, насколько сейчас все непредсказуемо на «Востоке». Лично я бы не стал торопиться давать прогноз ни на одно из мест в первой восьмерке, кроме первых трех. «Индиану» еще недавно все считали главным претендентом на четвертую строчку (я только в подкастах слышал этот тезис раз пять), а теперь «Пэйсерс» после пяти поражений подряд идут восьмыми. «Филадельфия» и «Нью-Йорк» и вовсе вылетели за пределы восьмерки, но еще обязательно поборются («76-е» и вовсе тут хлопнули «Сан-Антонио», а это
— На «Западе» конкуренция заметно ниже, хотя «Клипперс» будут бороться до последнего (или взорвут все к чертям перед дедлайном на обмены). С возвращением Блэйка Гриффина калифорнийцы выиграли четыре матча подряд, пока не наткнулись на «Оклахому». Правда, возможно, все дело в травме Милоша Теодосича,
— Что касается «Тандер», то здесь, кажется, нашли способ решить все трудности начала сезона — просто дать Уэстбруку делать все, что он хочет. Если Расса не изменить, под него надо подстраиваться — ну или, по крайней мере, так решили в Оклахоме. С
— Наверное, только Ману Жинобили способе на такое. В игре с «Никс» ветеран пытался сделать передачу, но вместо этого отправил мяч в кольцо. Даже судьи не сразу поверили, что аргентинец попал. Чем чуть не довели Поповича до сердечного приступа, а заодно все втроем попали в новый Shaqtin a Fool.