Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Клипперс» в матче НБА
ТАСС, 5 января. «Оклахома» в гостях одержала победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 127:117 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 5 января. «Оклахома» в гостях одержала победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 127:117 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Пол Джордж, набравший 31 очко. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил
«Оклахома» с 20 победами в 39 матчах занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Клипперс» с 17 победами в 37 играх идут на девятой позиции.
В следующем матче «Клипперс» дома сыграют с «Атлантой» 9 января, «Оклахома» 8 января в гостях встретится с «Финиксом».
В другом матче дня «Хьюстон» на домашней площадке проиграл действующему чемпиону «Голден Стэйт» со счетом 114:124. В составе победителей