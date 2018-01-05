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5 января, источник: ТАСС

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Клипперс» в матче НБА

ТАСС, 5 января. «Оклахома» в гостях одержала победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 127:117 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Пол Джордж, набравший 31 очко. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (29 очков, 12 подборов и 11 передач).

«Оклахома» с 20 победами в 39 матчах занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Клипперс» с 17 победами в 37 играх идут на девятой позиции.

В следующем матче «Клипперс» дома сыграют с «Атлантой» 9 января, «Оклахома» 8 января в гостях встретится с «Финиксом».

В другом матче дня «Хьюстон» на домашней площадке проиграл действующему чемпиону «Голден Стэйт» со счетом 114:124. В составе победителей трипл-дабл оформил тяжелый форвард Дрэймонд Грин (17 очков, 14 подборов и 10 передач).

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