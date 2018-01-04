Американская баскетболистка Хилл сделала квадрупл-дабл в матче команд NCAA

Квадрупл-дабл — это набор игроком в течение матча двузначного количества пунктов одновременно по четырем статистическим показателям. В баскетболе совершить подобное удается крайне редко. Так, в истории НБА это удалось сделать лишь четырем игрокам, причем в последний раз — в 1994 году.

В женской NCAA Хилл также стала четвертой баскетболисткой, добившейся подобного результата. Она набрала 15 очков, сделала 10 передач, 10 перехватов и 10 подборов. В предыдущий раз квадрупл-дабл был сделан 24 года назад Сойей Тэйт из университета Арканзаса.