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4 января, источник: ТАСС

Американская баскетболистка Хилл сделала квадрупл-дабл в матче команд NCAA

ТАСС, 4 января. Американская баскетболистка Шакила Хилл, выступающая за женскую команду университета Грамблинг, оформила квадрупл-дабл в матче Национальной спортивной ассоциации колледжей (NCAA) против университета Алабамы — 93:71. Об этом сообщает портал ESPN.

Квадрупл-дабл — это набор игроком в течение матча двузначного количества пунктов одновременно по четырем статистическим показателям. В баскетболе совершить подобное удается крайне редко. Так, в истории НБА это удалось сделать лишь четырем игрокам, причем в последний раз — в 1994 году.

В женской NCAA Хилл также стала четвертой баскетболисткой, добившейся подобного результата. Она набрала 15 очков, сделала 10 передач, 10 перехватов и 10 подборов. В предыдущий раз квадрупл-дабл был сделан 24 года назад Сойей Тэйт из университета Арканзаса.

В истории российского женского баскетбола известен один случай квадрупл-дабла: 21 января 2001 года центровая Мария Калмыкова, выступавшая за «Вологду-Чевакату», в игре против курского «Динамо» набрала 20 очков, сделала 15 подборов, 11 передач и 10 блок-шотов.

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