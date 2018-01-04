Американская баскетболистка Хилл сделала квадрупл-дабл в матче команд NCAA
ТАСС, 4 января. Американская баскетболистка Шакила Хилл, выступающая за женскую команду университета Грамблинг, оформила
ТАСС, 4 января. Американская баскетболистка Шакила Хилл, выступающая за женскую команду университета Грамблинг, оформила
В женской NCAA Хилл также стала четвертой баскетболисткой, добившейся подобного результата. Она набрала 15 очков, сделала 10 передач, 10 перехватов и 10 подборов. В предыдущий раз
В истории российского женского баскетбола известен один случай квадрупл-дабла: 21 января 2001 года центровая Мария Калмыкова, выступавшая за «Вологду-Чевакату», в игре против курского «Динамо» набрала 20 очков, сделала 15 подборов, 11 передач и 10